Preocupante partido de Independiente, que pese a tener un desafío muy complejo entre semana contra Santos en Brasil, decidió poner todos los titulares contra los suplentes de Argentinos Juniors, que también tiene por delante una parada brava: contra River por Copa Libertadores.

Así que los titulares de uno no pudieron con los suplentes de otro. Fue algo mas Independiente en la primera mitad. Impercetiblemente más. O en todo caso, tuvo un par de ocasiones relacionadas con la obsesiva idea del Bicho de salir jugando casi desde la raya de gol del propio arco.

La "joya" Alan Vlasco hace muchos partidos que parece ser mas la "bijouterie". No puede eludir un tipo ni dársela a un compañero. Dicen que el Rojo tuvo una oferta de 8 millones de dólares por Velasco pero que se negó, diciendo que por menos de 15 no empieza a hablar. Ojalá hayan tenido razón, hoy 8 millones por Velasco es robarle la plata al comprador.

Otro jugador fuera de categoría es Silvio Romero. No le emboca al arco, no participa con acierto en el juego, no abre espacios, no cabecea, no epelea con los centrales. Todo no. El colombiano Roa y Palacios son los mas peligrosos y los que le generaron con su presión algún peligro a Argentinos en el primer tiempo.

En el segundo Argentinos acomodó las fichas, tuvo mas la pelota y redujo ese riesgo menor que había sufrido en el primer tiempo. Faltando 15 minutos los de Avellaneda fueron un poco más, inquietaron un poco más al arquero Chávez, pero nada descollante, ni cerca.

En definitiva los titulares de Independiente no pudieron con los suplentes de Argentinos. Es cierto que el técnico no parece encontrrle mucho la vuelta al equipo, pero el pobre hombre tiene un plantel que, cuando vuelvan los descensos va a generar mucha preocupación.