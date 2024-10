F1: ganó Sainz Jr en México, Norris segundo, catástrofe de Red Bull

Carlos Sainz Jr ganó el GP de México de F1 y coronó así un fin de semana perfecto. También confirmó que el año próximo, con un reglamento técnico casi igual a este, Ferrari está a punto caramelo para que Hamilton llegue y gane su octavo título: esa fortuna que distingue a los elegidos, y que también tuvieron otros como Schumacher, Senna o Fangio.

Sainz Jr largó desde la Pole, pero el ígneo Verstappen le birló la punta en la largada, y resistió como pudo hasta que la batería del Red Bull se quedó seca y dejó sin defensa al neerlandés por el resto de la Carrera. A partir de allí (antes de la Vuelta 10), Carlos manejó como en sus mejores días, y fue inalcanzable incluso para su compañero de equipo, que dispendió el segundo 1-2 consecutivo de Maranello por intentar una remontada absurda contra su compañero de equipo en el inicio de su stint con Duros.

Lando Norris debió trasegar para llegar segundo, luego de luchar con un Max Verstappen que tenía problemas con la parte híbrida de su unidad de potencia y estaba sin defensa, pero incurrió en las maniobras arteras y antirreglamentarias que los comisarios de carrera vienen apañando hace años. Esta vez, tras el 'tumulto militar' de los otros diecinueve pilotos con la dirección de carrera por la absurda sanción a Norris en Austin, lo castigaron con diez segundos más diez segundos por lo mismo que lo premiaron en Austin: no doblar para que el otro se tenga que salir de pista si no quiere chocar y además, si tiene el tupé de pasarlo de todos modos lo sancionen las incalificables autoridades de carrera de la FIA; y por sacar ventaja yéndose de pista.

En algo, la fortuna ayudó a Lando: como se dijo más arriba, Leclerc apretó innecesariamente en el comienzo de su stint final con neumáticos Duros, intentando alcanzar a Sainz Jr, que le advirtió al equipo que estaban haciendo una insensatez. El monegasco pagó su necedad desgastando innecesariamente sus gomas y siendo superado (al ser traicionado por una ráfaga de viento en el Foro Sol) tras una tenaz resistencia. Es que el McLaren vuela en los finales de Carrera.

Así, Lando rascó tres puntitos más en su lucha por el título, desigual (por cómo está la tabla de puntos) y favorable (porque tienen mejor auto que un Red Bull deshilachado, cuyo único blasón en la segunda mitad del año ha sido el genial y volcánico Verstappen), pero no tanto (porque Ferrari viene mostrando que estará un pasito adelante en 2025, y le está sacando puntos que antes de Monza parecían seguros para los naranja papaya).

Más atrás, pero delante de Verstappen, quedaron los dos Mercedes. Russell había quedado con el bigote izquierdo de su auto herido en una de las numerosas refriegas que mostró la competencia, sobre todo en su primera mitad, y resistió como pudo ante un paciente y laborioso Hamilton, que gruñe cuando no le dan un buen auto pero después se acomoda el poncho y recolecta todo lo que puede.

Gran fin de semana y gran domingo de los Haas: séptimo Magnussen, noveno Hülkenberg, con Piastri (largó desde el fondo) octavo y Gasly, de gran faena en el desharrapado Alpine, llevándose el último puntito.

Franco Colapinto intentó la heroica como en Austin, y no quedó lejos: arrancar con Duros, estirar su vida todo lo posible, y luego acabar la faena con Medios más nuevos que los demás. Le alcanzó para recortarle once segundos a su rival de esta Carrera (el fogoso Lawson, que se peleó con todos hoy y terminó rompiendo el alerón contra Franco) y marcar dos vueltas rápidas provisionales (al final se la llevó Leclerc, que entró faltando dos vueltas para asegurarse el puntito extra). Sin embargo, esta vez ni el circuito ni los avatares de la competencia le dieron una mano: el equipo lo dejó fuera algunas vueltas de más esperando un Safety Car providencial, pero no llegó y se perdieron de hacerle un overcut al neozelandés de RB. Sin ello, sin dudas hubiera superado a Stroll… para ser décimo primero, igualmente, fuera de los puntos.

Pero es la historia de Williams, un equipo, por ahora, de mitad de tabla para abajo que necesita un domingo perfecto y también ligar para sumar algún punto. Su compañero de equipo, Alex Albon, quedó fuera de competencia en el atolladero de la curva 1: un toque con el inefable Tsunoda los dejó a ambos fuera de competencia y provocó el único Safety Car de la Carrera.

La semana próxima se viene el GP de Brasil, la única carrera de la F1 en Sudamérica. Va a estar lleno de argentinos y, como siempre en Interlagos, el espectáculo está garantizado.