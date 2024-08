F1: deslumbrante Práctica 3 de Colapinto; noveno, a tres décimas de Albon

Mercedes brilló en una intensa Práctica 3 del GP de Italia de F1. Lewis Hamilton lideró la sesión, seguido por su compañero de equipo George Russell. Charles Leclerc, de Ferrari, logró posicionarse en la tercera plaza, y Sainz Jr estuvo más atrás, pero en ritmo esperanzador para laScuderia.

Pero para los argentinos (but not least), la gran noticia ha sido un rendimiento deslumbrante del debutante Franco Colapinto. El nuevo piloto de Williams se mantuvo detrás pero cerca de su compañero de equipo, el respetadísimo Alex Albon, y evidenció el buen andar del auto británico en Monza (y en general a una vuelta, a medida que avanza el año). La evolución del fin de semana se grafica en la diferencia con el mejor tiempo de cada sesión de ensayos que mostró Franco: en la P1 fue de 1,2 segundos más lento; el gap bajó a 1 segundo en la P2; hoy estuvo a 788 milésimas.

En este circuito, lo más usual es parar una sola vez: arrancar con Medios, poner duros entre la Vuelta 15 y la 25, según mande el, en este trazado, inexorable Safety Car, y aguantar hasta el final. Por ello, la posición de salida será fundamental, y arrancar en posición de puntos con los dos autos sería la gloria para Williams y el éxtasis para Colapinto.

No obstante, habrá que tener en cuenta cómo evoluciona la temperatura en pista (la P3 arrancó con 44 grados en el asfalto) y qué efecto tendrá en los veleidosos neumáticos Pirelli a la hora de la Qualy (11 de nuestro país). Además, el circuito fue completamente reasfaltado, y el desgaste el viernes resultó más grande de lo esperado, con lo que la combinación de Safety Car oportuno y neumáticos Blandos nuevos o casi en el final puede dar sitio a variaciones estratégicas el domingo.

Este año, la puesta a punto ha sido menos endiablada que en las últimas décadas, pues ya no hay tantos pianos agresivos que negociar con un setup que, para este circuito, demanda las suspensiones lo más duras posibles para obtener a nivel de adherencia mecánica lo que la ínfima aerodinamia no puede otorgar. Pero en algunas Curvas, como la traicionera 1, persisten esas abominables ‘salchichas’ que pueden hacer volar a más de un auto en la largada de mañana.

En cuanto a la Práctica en sí, la mayoría de los pilotos arrancó la sesión probando los Blandos. Las excepciones fueron Red Bull, Mercedes y Tsunoda (optaron por el Medio). Pero los Blandos hegemonizaron esta última hora de ensayos libres, con todos los equipos enfocados en la Qualy.

Al cabo, Leclerc, utilizando un neumático blando usado, alcanzó un tiempo de 1'20"226, un registro que no pudo ser superado por los pilotos de McLaren en su primer intento con blandos nuevos. Sin embargo, con neumáticos blandos nuevos, los pilotos de Mercedes lograron mejorar el tiempo de Leclerc, con Hamilton estableciendo un tiempo de 1'20"117, apenas 93 milésimas delante de Russell.

En tanto, McLaren parece esconder, y sin embargo, está en un pie de igualdad con Mercedes y Ferrari. Por su parte, Red Bull ha seguido sufriendo hoy como sufrió ayer, en este caso con un Max quejoso porque el coche no le dobla y Checo Pérez desaparecido en acción, peleando con los del fondo. El campeonato está a punto caramelo: por primera vez desde 2021, no se sabe quién será campeón.

Al concluir la sesión, Hamilton reafirmó su dominio, al igual que en los Libres 2, con Russell en segundo lugar y Leclerc en tercero, lo que anticipa una reñida lucha por la pole position. Oscar Piastri se ubicó en la cuarta posición, seguido por Lando Norris en el quinto lugar, mientras que Verstappen no logró superar la sexta plaza en una sesión complicada para Red Bull. Sainz ocupó la séptima posición, también con neumáticos usados, delante de los dos Williams, con Albon en la octava posición y Colapinto en noveno lugar, en su cuarta sesión de pruebas en Fórmula 1.

Nico Hülkenberg finalizó en décima posición, con Fernando Alonso en undécima: Aston Martin sigue en pinchadura lenta y evidenciando esta temporada, como la anterior, el mismo problema que es endémico en Ferrari desde 2010 inclusive: arrancan bien el año y después se estancan, los demás evolucionan y los van dejando atrás.

A las 11, la Qualy con un argentino entre los veinte mejores pilotos del mundo por primera vez en veintitrés años.