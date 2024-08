Franco Colapinto, tras su jornada en Monza, comentó sobre su experiencia: "Ha sido genial, estoy muy contento. Aunque no pude disfrutar plenamente hoy, ya que mi enfoque estuvo en mejorar mis tiempos por vuelta y concentrarme en mi desempeño. Me he sentido bastante bien. He sido cauteloso en los Libres 1, ya que buscaba establecer un tiempo por vuelta. He logrado entender mejor el coche, aunque aún debo aprender sobre las tandas largas y la gestión de los neumáticos a lo largo del tiempo".

Colapinto continuó explicando que han trabajado en ajustes del coche para adaptarlo a su estilo de conducción. "Creo que en los Libres 2 me sentí mucho más cómodo. Estaba intentando encontrar el límite y he avanzado en mi consistencia y confianza a alta velocidad. Sin embargo, todavía debo comprender mejor las curvas rápidas para optimizar el rendimiento de los neumáticos, ya que son sensibles a la temperatura. Durante el último sector, los neumáticos sufren un poco, por lo que necesito entender mejor su comportamiento. En general, fue un buen día, siendo mi primer viernes como piloto de Fórmula 1, estoy satisfecho y muy contento".

El piloto argentino añadió: "Tengo confianza, pero necesito seguir buscando el límite. Hay áreas donde no aplico suficiente velocidad o no freno adecuadamente. Se trata de encontrar ese punto óptimo. A alta velocidad, es complicado entender el rendimiento del neumático y discernir si estoy excediendo o no alcanzando los límites. Es una cuestión de tiempo y de familiarizarme más con el coche. Los Libres 2 fueron positivos, estoy satisfecho con el coche y he dado un buen paso en mi confianza. Me he sentido mucho mejor".

Finalmente, Colapinto habló sobre su adaptación física: "En cuanto al aspecto físico, me siento bien. Hoy he intentado acostumbrarme a beber dentro del coche, algo que aún no he logrado. Veremos cómo me va el domingo en ese sentido. Estoy contento y disfruté mucho del día. Hay varios aspectos en los que debo trabajar, pero en general fue un buen primer día. No estoy tan lejos de Alex, así que ahora debo continuar mejorando".

Ritmo de carrera

En los ensayos de tanques llenos, que la F1 realiza normalmente en el final de la Práctica 2, Charles Leclerc mostró un inicio más picante, aunque en la octava vuelta su tiempo desciende a 1’26’’. Lewis Hamilton adoptó una estrategia diferente, comenzando de manera más conservadora, pero en el noveno giro logró un notable tiempo de 1’24’’110. Max Verstappen, por su parte, parece demostrar la mayor consistencia entre los pilotos, pese a que a una vuelta no mostraron su potencial en la P2. En cuanto a McLaren, sus tandas se caracterizaron por mostrar variaciones significativas, especialmente en el caso de Lando Norris, aunque se espera que el equipo esté presente en la competencia.

El panorama parece de enorme paridad, agudizada por el tipo de circuito, de altísima velocidad y casi sin curvas que escalonen el nivel de los autos. En el pelotón del medio, los pilotos de Aston Martin registraron tiempos que oscilan entre 1’25’’ altos y 1’26’’ bajos. En contraste, tanto Alexander Albon como Nico Hülkenberg lograron tiempos más constantes, comenzando en 1’25’’ y cayendo posteriormente a 1’26’’.