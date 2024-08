F1: 1-2 inapelable de McLaren, Red Bull cada vez más perdido, Colapinto décimo octavo

Como se maliceaba en las tres prácticas libres del GP de Italia de F1, McLaren escondió hasta la Qualy, y recién en la Q3 mostró todo su potencial a una vuelta, que al cabo le dio las posiciones de privilegio para mañana. La parrilla, ordenadísima con los cuatro ‘grandes’ adelante en un pañuelo y el pelotón muy pegado internamente, pero nítidamente atrás de los que optan a los puntos gordos: primera fila para McLaren, las Ferrari intercaladas entre Russell y Hamilton, y la cuarta fila para Red Bull.

En cuanto al debutante argentino Franco Colapinto, el joven de Williams metió la rueda trasera izquierda en la leca a la salida de Lesmo 2, la curva más endiablada del fin de semana, y quedó décimo octavo (y, por lo tanto, fuera en la Q1). Un error de rookie que no empaña el ritmo tan competitivo que mostró, crecientemente, a lo largo del fin de semana. Su compañero aprovechó su experiencia y el mayor conocimiento del auto para colarse en la Q3; seguramente mañana lo tendrá difícil para sostenerse en posiciones de puntos, pero no deja de ser otra gran labor del piloto de origen tailandés.

Mercedes y Ferrari confirmaron su nivel de los ensayos y serán los desafiantes al equipo que domina la segunda parte de la temporada 2024 de F1. El campeonato está más lindo que nunca y Verstappen no puede con su alma; ni siquiera pudo sacarle un abismo a su malhadado compañero de equipo, Checo Pérez, y no puede permitirse perder de 10 a 15 puntos por fecha de acá a fin de año. El Campeonato de Constructores parece perdido para Red Bull, si los austríacos no mejoran radicalmente su performance, pero a medida que pasan las fechas, la sensación es que incluso el título de Pilotos está en peligro para el ígneo Max Verstappen, con un Norris que va abandonando poco a poco su timidez de principiante en esto de ser piloto top: parecería que, como en 2009, al campeonato lo definirá la mayor o menor cantidad de errores del inexperto desafiante que cuenta con el mejor auto. En 2009, los abundantes errores del tan veloz cuan falible Vettel salvaron a Button, que logró así su único título del mundo.

En posiciones más rezagadas, Alexander Albon se destacó como el 'mejor del resto', logrando posicionarse por delante de Nico Hülkenberg y de un Fernando Alonso que se quedó fuera de la Q3 por una centésima.

Mañana, a las 10 de la Argentina, Franco Colapinto largará su primer Gran Premio de F1. Y en un circuito salvaje como Monza, un Big One en el artero embudo de la Curva 1 te puede condenar en un instante o darte cinco posiciones gratis.