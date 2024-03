El rugby recibió una noticia impactante desde Nueva Zelanda. Estudios científicos confirmaron que el ex jugador Billy Guyton, quien representó a los Maori All Blacks y falleció a los 33 años en mayo de 2023, padecía encefalopatía traumática crónica (ETC). Esta enfermedad cerebral degenerativa se relaciona con los impactos en la cabeza, ya sea por un golpe extremo o por choques repetidos en la zona del cráneo a lo largo del tiempo, como puede ocurrir en deportes de contacto como el rugby.

El diagnóstico de ETC solo puede confirmarse por completo post mortem, lo cual plantea un desafío en la detección temprana de la enfermedad. Billy Guyton fue el primer jugador profesional de rugby en ser diagnosticado con ETC tras su fallecimiento. Su familia donó su cerebro para que fuera examinado, y los resultados mostraron cambios compatibles con la enfermedad en etapa 2.

Guyton, un ex medio scrum que jugó en equipos como los Blues, Crusaders y Hurricanes en el Super Rugby, se vio obligado a retirarse a los 28 años debido a síntomas de conmoción cerebral. Experimentaba dolores de cabeza, náuseas, visión borrosa y otros problemas neurológicos que afectaban su calidad de vida.

La Unión de Rugby de Nueva Zelanda expresó preocupación por los posibles efectos de los impactos repetidos en la cabeza en la salud de los jugadores, y se plantean medidas para reducir el riesgo de lesiones en el deporte. Aunque Guyton no jugó en países como Inglaterra y Gales, donde jugadores retirados han demandado a las uniones de rugby por falta de protección, su caso podría tener un impacto significativo en la conciencia sobre la importancia de la seguridad de los jugadores en el rugby y otros deportes de contacto.

La confirmación del diagnóstico de ETC en Billy Guyton podría llevar a un mayor escrutinio de las prácticas en el rugby y a la implementación de medidas preventivas para proteger la salud de los jugadores en el futuro.