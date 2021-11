Independiente es un espanto, perdió con Central Córdoba en Santiaago del Estero por 1 a 0 y quedó afuera de la pelea por el ingreso de la Copa Libertadores. Y por esta segunda mitad del año, con toda justicia.

El Rojo es de esos equipos que cuando no hace nada para ganar, cuando no le sale una, su rival por flojo sea, encuentra un gol de la galera y se lo gana. Fue lo que pasó ayer, cuando en un partido chato por las imposibilidades de ambos, Cristian Vega tomó un rebote fuera del área, le pegó como antes lo había hecho y el arquero Sabastián Sosa, que en los últimos partidos siempre deja la sensación de que pudo hacer más, otra vez no llegó.

Los siguientes 30 minutos del segundo tiempo tienen poco para agregar. El Rojo hizo cambios que poco le aportaron, los santiagueños conservaron con todo el derecho de hacerlo y se llevaron su primera victoria de la historia contra Independiente.

Antes, en el primer tiempo, Independiente se había puesto en ventaja con un gol de Silvio Romero después de un flojo rebote del arquero. El delantero definió solo pero completamente habilitado y el tanto fue anulado en un muy sospechoso "error" arbitral.

Julio Falcioni, el técnico de Independiente en conferencia de prensa hablo de "mala intención arbitral" aseguró que esto no es un "error" y que pasa todos los partidos, todo lo cual es cierto, pero no excluye que Independiente juega espantosamente mal.

Los objetivos en Avellaneda de aquí al final de torneo, desde lo deportivo consisten en no perder tanto, como para caerse también de la Copa Sudamericana. Y desde lo institucional, que se produzca un recambio dirigencial y con el un proyecto para el primer equipo que genere esperanzas.