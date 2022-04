Si bien hasta el momento no hay detalles acerca de cómo funciona el dislike, sí se han divulgado algunos datos sobre la herramienta.

La propuesta es que los “no me gusta” en TikTok se utilicen para los comentarios.

Según capturas de pantalla que publicaron usuarios que son parte de la prueba, el pulgar hacia abajo aparece junto al corazón en la sección de comentarios de los videos.

Un aspecto importante: los usuarios no podrán saber si han recibido un “no me gusta”. En tanto, siguiendo el repaso del sitio Engadget, los dislikes no se verán de la misma forma en la que aparecen los “me gusta”, es decir, no habrá un recuento visible.

Desde ByteDance saben que los pulgares abajo son eje de un debate en el mundo de las redes sociales. Al respecto, señalaron que “para evitar crear malos sentimientos entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores, solo la persona que registró un ‘no me gusta’ en un comentario podrá ver que lo ha hecho”.

En tanto, la compañía asiática nota que la función está destinada a ayudar a informar cómo clasifica los comentarios un usuario y de esa forma ofrecer una vía para controlar cuáles son los más visibles.