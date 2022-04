Sol Rinaldi: " no se porque me hacen quedar como la villana"

El conflicto entre Eduardo Salvio y su esposa Magalí Aaravena que terminó con el violento episodio que se conoció el día de ayer, tuvo una tercera persona en discordia: Sol Rinaldi, la fanática de Boca que estaba dentro del auto con Salvio.

Rinaldi se comunicó ayer con Ángel De Brito en su programa LAM, mediante un mensaje de audio de whatsapp y en el explicó que: "Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto. Qué sé yo. No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol".

En el mismo programa, Yanina Latorre había dicho que Salvio en realidad le había mentido a Rinaldi diciéndole que ya no había relación con su ex mujer y que estaba muy desconcertada con lo que pasó y eso la conduce a pensar si continuar o no con el futbolista.