Modo Vacaciones: Cómo funciona

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular. Cuenta con 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, una cifra difícil de dimensionar. "Modo vacaciones" es ideal para todos sus usuarios que deseen desconectarse sin perder luego todo lo que dejaron de vista.

Se trata de una opción de desconexión muy sencilla en los grupos y en especial en las conversaciones.

La función permitirá archivar todos los chats que se elijan y no recibir sus notificaciones. Eso sí, una vez que se ingrese a la carpeta de chats archivados, ya se podrán ver.

De esta forma, los chats archivados no se desactivarán si se silenciaron previamente. Es perfecto para archivar todos los chats de trabajo ya que no se verán las notificaciones hasta que no se desactive el nuevo modo.

Cómo se activa el "Modo Vacaciones" de Whatsapp

Para la correcta configuración se debe ingresando a la pestaña de "Ajustes" y luego a la sección "Chats". El usuario se encontrará con una solapa que dice "Mantener los chats archivados".

Al activar dicha función, cuando un chat se encuentre en esa pestaña, no le notificará si recibió un nuevo mensaje. Se verá como silenciado. Así, solo resta incluir en esta carpeta a todos los contactos laborales.