Plyrap empresa proveniente de Venado Tuerto, Santa Fe, llega a la edición de este año de la Exposición Rural, desde el 20 hasta el 30 de julio, para ofrecer al público sus productos en manejo de ganadería. Entre ellos sus conocidos electrificadores para cercos de pastoreo donde se encuentran su línea de boyeros eléctricos solares y el PY 800, el más potente del país.

El stand de Plyrap estará durante la feria en el pabellón verde atendido por sus directores y equipo asesorando a productores agropecuarios en lo que necesiten para mejorar la optimización de sus recursos forrajeros, instalación de cercos eléctricos y de aguadas.

“Tenemos todo listo en Plyrap para recibir a los asistentes de la edición número 135 de la Exposición Rural. Tenemos 25 años participando en esta feria, la más importante del rubro ganadero en Suramérica. Esperamos a todos nuestros clientes y amigos en el local mp6, del pabellón verde lugar tradicional de la empresa” comentó Guillermo Merino, Presidente de Plyrap.

Además del acostumbrado stand en la feria, la empresa santafesina ofrecerá a los invitados de la feria una charla el jueves 27 de julio en el Centro de Capacitación y Negocio en la Sala Nogal.

La charla contará con disertantes con experiencia en el manejo de la ganadería e instalación de cercos eléctricos para potreros como lo son el Médico Veterinario Luis Rhades, y el especialista en control ganadero, Lucas Urquiza.

Las exposiciones tratarán como eje fundamental las pautas técnicas para la correcta instalación y uso de alambrados eléctricos para ganadería, en donde se irá al detalle del correcto armado de un cerco, se aclararán dudas y se derribarán mitos en cuanto a la utilización de esta herramienta muy empleada en el mundo agropecuario.

“La inversión en selección genética ha logrado animales muy eficientes, especializados en la producción de carne y leche, proceso que requiere hacer un uso eficiente de los recursos forrajeros para lograr sustentabilidad en la producción. Este proceso de intensificación lleva a adoptar una ganadería inteligente, de precisión, en la que el alambrado eléctrico adquiere un rol protagónico, pasando a ser una herramienta valiosa para el desarrollo de sistemas de pastoreo sustentables” enfatizó Luis Rhades, uno de los disertantes de la charla.

La forma de lograr un mejor manejo de la carga animal es intensificando el pastoreo en forma planificada y controlada. Por esta razón, Plyrap se enfoca en la capacitación en el armado de los cercos eléctricos es esencial, para planificar la diagramación de los potreros, la elección de los insumos y hacer un correcto uso de esta tecnología, que permita utilizar al máximo las posibilidades que ofrece el sistema.

Las puertas del salón estarán abiertas a partir de las 10 de la mañana el jueves para quienes quieran asistir a la charla.

Empresa familiar líder en manejo de ganadería

Plyrap cuenta con una trayectoria de casi 30 años en la fabricación de productos dedicados a la ganadería, liderado por Guillermo Merino y su familia quienes han convertido a esta empresa en una importante marca en el rubro. Su propósito es la industrialización, comercialización y distribución de productos componentes utilizados como herramientas para el manejo de los animales y el óptimo aprovechamiento de los recursos forrajeros; condiciones indispensables para la óptima producción de carne y leche.

Contiene una línea completa de equipos y completa de equipos y accesorios para cercos eléctricos, boyas y válvulas para aguadas, arreadores, baldes y estacas para crianza de terneros, generadores solares, balanzas electrónicas, cargadores de baterías y cilindros para molinos son insertados en el mercado con un adecuado soporte logístico, que acompaña al producto desde su fabricación hasta llegar a lograr la plena satisfacción del cliente, así los productos PLYRAP aumentan su presencia en el mercado interno y conquistan nuevos espacios en el exterior.

En este sentido, uno de los diferenciales que resaltan la mayoría de los clientes y usuarios de estos productos es el gran equipo técnico que acompaña en todo momento, contando con una atención personalizada desde su compra hasta su instalación y utilización.

“Yo recomiendo Plyrap porque su servicio post venta es muy bueno, la atención de forma directa con los técnicos y los productos son de primerísima calidad. Nunca hemos tenido un problema con ellos y siempre están dispuestos a atenderte. El legado humano es lo más fuerte que tiene esta familia” comenta Yamil Apud, cliente de Charata, Chaco.

Todos sus productos son de fabricación nacional y se exportan a países como Uruguay, Paraguay, Brasil y México.

“Desde hace más de 20 años venimos trabajando desde Distribuidora Sí (distribuidora uruguaya) y recomendamos estos productos porque son excelentes tantos en insumos pequeños como aisladores, y productos más complejos como electrificadores. Son una marca muy fuerte en el mercado uruguayo, porque se adaptan a las necesidades del productor y en ese aspecto las dos empresas familiares trabajamos muy bien en conjunto” Verónica Olivan, Directora de Distribuidora Sí.

Cercos con potencia y ganadería sustentable

La empresa cuenta con una línea de electrificadores solares que hoy representan una forma práctica, sustentable y segura para la instalación de cercos móviles.

“Lo ideal para potreros en zonas donde no llega la energía eléctrica es usar un electrificado solar. Nuestros modelos son el PX 50 y el COMPACTO SOLAR 45 y ambos tienen batería incorporada por lo que cuentan con una autonomía de más de 7 días. Lo que significa que el productor no tiene que preocuparse por este lapso de tiempo si las condiciones climáticas no acompañan, porque están cubierto en cuanto a energía” afirma Damián Merino, Gerente General de Plyrap.

“Estos equipos resisten el agua, el sol y se caracterizan por su durabilidad, resistencia y por la excelente relación precio calidad” enfatizó Merino.

Además, la empresa cuenta con un producto único en el mercado argentino el PY 800 considerado el más potente del país. “Con una potencia de 25,4 joules, un radio de alcance de 12 kilómetros es ideal para grandes extensiones de terreno, potreros con muchas subdivisiones o mallas para equinos” comentó el Gerente General.

Todos estos electrificadores son hechos en suelo argentino y testeados bajo las estrictas normas de seguridad eléctrica del IEC lo que garantiza que no tendrán fugas y que no tendrán ningún inconveniente, dándoles un agregado comercial en sus productos y generando confianza en el productor agropecuario que quiere evitar accidentes o pérdidas.

La responsabilidad, la calidad y el excelente servicio son tres de los pilares de la empresa que podrán conocer de cerca en esta nueva edición de la Exposición Rural. Una empresa familiar y 100% argentina que no solo ofrece lo mejor de sus productos para el mercado interno, sino que comercializa afuera dejando en alto la marca de los productos argentinos fuera de las fronteras.