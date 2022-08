Un ladrón se subió a un taxi, simuló ser un pasajero y cuando llegó a destino le robó la recaudación al taxista. Sin embargo, el asaltante no vio que el vehículo tenía una cámara de seguridad y el incidente quedó registrado.

Todo sucedió el pasado sábado por la madrugada, cerca de las 5:00, en el barrio Alvear, ubicado en la zona sur de Rosario. Cuando el taxista llegó a la intersección de las calles Lamadrid y Constitución le dijo al pasajero la cifra que debía pagar, pero es en ese momento que el asaltante mostró sus verdaderas intenciones.

“No te quiero hacer daño, ¿me entendés lo que te digo?”, lo amenazó el ladrón. Pese a que repitió esta frase reiteradas veces, el taxista no lograba entender qué le estaba diciendo hasta que se dio vuelta y lo miró. En las imágenes no se logra ver si el delincuente estaba armado, pero cuando el taxista se dio cuenta de que se trataba de un robo, le dijo que no tenía mucho para darle porque recién comenzaba su jornada de trabajo.

El chofer le aseguró que le iba a entregar el dinero, pero le pidió que le deje la billetera para poder seguir con otros viajes. Pese a su pedido, el ladrón le quitó todas sus pertenencias y comenzó a exigirle el teléfono celular.

En un momento se inclinó hacia los asientos delanteros y empezó a revisar al hombre y los compartimientos del auto, aunque el hombre aseguró que solo tenía las llaves y los remedios del médico. Recién al asegurarse que no había nada más, el agresor se bajó del vehículo y el auto continuó su marcha.

En el video también se escucha cuando el chofer avisó en la central que fue asaltado y minutos después realizó la denuncia en la comisaría 21°. El delincuente ya fue identificado, pero aún no lograron detenerlo.