Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en Argentina han identificado biomarcadores novedosos que podrían mejorar la selección de pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC) que podrían suspender exitosamente el tratamiento convencional. Según Michele Bianchini, algunos pacientes pueden interrumpir el tratamiento de por vida debido a que su propio sistema inmunológico y otras características biomoleculares les permiten inhibir la reaparición del tumor.

La LMC es un tipo de cáncer de la médula ósea que afecta a una de cada 100,000 personas, principalmente adultos. Los síntomas comunes incluyen debilidad, pérdida de peso, fiebre y dolor en los huesos. Actualmente existen fármacos que prolongan la esperanza de vida de manera similar a la de la población general, pero hasta el momento no se han identificado predictores sólidos para una interrupción exitosa del tratamiento.

En el marco de un ensayo multicéntrico llamado AST (Argentina Stop Trial), el equipo de investigación analizó muestras de sangre de 81 pacientes y encontró que aquellos a quienes se les suspendió el tratamiento con éxito tenían altos niveles de dos proteínas del sistema inmunológico: interleucina 6 (IL-6) y la proteína quimioatractante de monocitos (MCP-1). Además, se encontró evidencia de que el sistema inmunitario podría estar facilitando el control a largo plazo de la enfermedad en ausencia del tratamiento.

Estos hallazgos podrían tener implicaciones significativas en la selección de pacientes que podrían suspender el tratamiento convencional de la LMC. Sin embargo, se necesitan más estudios para validar los resultados y explorar nuevas estrategias terapéuticas que puedan conducir a una verdadera erradicación de la enfermedad.

Los estudios fueron publicados en las revistas Frontiers in Immunology y Journal of Hematology and Oncology por investigadores del Conicet. El ensayo AST cuenta con la supervisión de los comités de bioética y regulación de instituciones médicas y el consentimiento de pacientes.