-"No creo que ayer hayamos hecho un mal partido. En la primera media hora tuvimos 7 ataques que no pudimos terminar bien".

-"De Baliño, prefiero no hablar; solo voy a decir que tuvo un error. Cuando Batalla patea la pelota, Girotti estaba perfectamente habilitado".

-"Siempre es mejor ganar que no hacerlo. El gol de Barrios había sido muy lindo, valía la pena cobrarlo. El árbitro y el línea dieron el gol. El árbitro dirigió un gran partido y había acertado. La gente del VAR lo anuló".

-"Estoy de acuerdo con el VAR y con todo lo que haga justicia en el fútbol argentino".

-"Queremos terminar el año arriba. Tuvimos un bajón de 4 o 5 partidos que fue más físico que futbolístico".

-"Di 200 declaraciones y siempre se acuerdan de la que hay que ganar un título. Se tomó muy a pecho, pero habla bien de la exigencia que tiene el plantel".

-"Braida había estado descompuesto y con fiebre y por eso no fue titular".

-"Me gustaría dirigir a mi hijo (Rodrigo) porque siempre me gustaron los buenos jugadores, pero él no quiere".

-"No se dónde voy a estar el 2 de enero. Si estoy trabajando, en el club que me contrate. Nunca participé del mundo de la política del club porque nunca me interesó y porque los dueños del club son los hinchas".

-"No comparto cuando dicen que somos un equipo defensivo o timorato. Es fácil hablar con la billetera ajena. Es fácil exigir con la billetera del otro".

-"Cuando asumimos, no se estaban dando los resultados y se habían ido más de 11 jugadores, y todos muy interesantes".

-"Me acuerdo cuando Gallardo dijo lo de la guardia alta. Al ratito se enojó y trajo a Armani, Pinola, Enzo Pérez y Pratto. El discurso estuvo bueno y la billetera de Donofrio también".

-"El año pasado pudimos clasificar a Sudamericana. Ojalá este año podamos clasificar a alguna más".