El jueves al mediodía, se registró un incidente en un laboratorio farmacéutico del barrio porteño de Mataderos, que requirió la intervención del personal de Bomberos de la Ciudad. El suceso fue reportado a través de una llamada al 911, debido a la presencia de un fuerte olor en el lugar, ubicado en José Enrique Rodó al 5600.

En respuesta a la alerta, Bomberos, la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad y el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se desplazaron hasta el laboratorio. Inicialmente se informó que el incidente había sido causado por la rotura de una botella que contenía ácido, lo que provocó el derrame. Como medida de precaución, treinta personas presentes en el edificio evacuaron el lugar, y cuatro de ellas recibieron asistencia médica.

Los Bomberos, equipados con trajes especializados, procedieron a recoger parte del material derramado y lo trasladaron a la terraza del edificio, a cielo abierto, para evitar cualquier contacto. Asimismo, se cerró el perímetro debido a la posible toxicidad de la sustancia derramada.

Luego se confirmó que el derrame fue de un solvente y no de ácido nítrico. Las autoridades instaron a los vecinos a permanecer en sus domicilios hasta que concluyera el operativo. Afortunadamente, las cuatro personas atendidas en el lugar no presentaron indicios de haber aspirado sustancias, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.