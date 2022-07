Un debate inesperado se produjo en el programa que Fabián Doman conduce por El Trece, cuando, en comunicación con Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, la panelista del ciclo Momento D, Cinthia Fernández, cruzó fuerte al ministro.

A raíz del enfrentamiento entre los barras de los clubes Alem y Luján, la panelista le facturó al ministro que haya mencionado que había un famoso involucrado: "Me parece un acto medio cholulo mencionar a un famoso para que lo levanten de todos lados si no hay pruebas”, dijo Cinthia.

Berni se sintió atacado y reaccionó: “Uh, ¿con quién estoy hablando? Discúlpeme”, dijo el funcionario, pero la bailarina refutó: "Me contratan para estar hablando y preguntar. ¿O me lo va a prohibir. ¿Para qué menciona a un famoso?”, inquirió.

El ministro se defendió: “¿Qué famoso, señora? Por favor. Bueno, está bien, hablemos con Doman. Hablemos con un periodista de verdad”, respondió Berni, pero Fernández no se quedó atrás: “¿Le molesta hablar conmigo? Cuando se queda sin respuesta huye. Estaría bueno verlo más seguido sin tanto Instagram”, lo cuestionó.

Ahí intervino Doman y la dijo a Berni: “La tengo que defender porque es una dama. Me obliga usted a defenderla”, pero el funcionario ,cuestionó: "Yo no la estoy atacando. Le estoy diciendo que es una mala periodista porque no está informada. La señora Fernández vive del ambiente cholulo y yo de la investigación y de buscar criminales y narcotraficantes”, sentenció Berni.