El ministro de Economía, Sergio Massa, se pronunció contra la realización de primarias en el Frente de Todos. Durante la inauguración de un gasoducto de alimentación para el suministro por redes en la región sur bonaerense, que abarca América y Trenque Lauquen, Massa se mostró junto al gobernador Axel Kicillof.

Durante el acto, consideró que, “así como nos tocó trabajar juntos, Nación, Provincia y municipios, con diferencias partidarias para enfrentar la pandemia, la guerra y la sequía, también tenemos que trabajar juntos para que el futuro de nuestros hijos no sea ver en televisión como se pelea la política. Si no ver cómo se desarrollan obras como estas. No hay que andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas”, argumentó Massa.

Por su parte, Kicillof fustigó a los ministros de la Corte Suprema: “Ayer vimos de nuevo cómo cuatro jueces de la Corte, más precisamente 3, pisoteaban el federalismo de la Argentina. No hay precedentes, no sé si por ineptitud, por maldad o por una asociación con la oposición, no lo sé”, pero "Eso no es ni democrático, ni republicano ni está en la leyes, ni tiene sentido", adujo el mandatario bonaerense.