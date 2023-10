-"Cuando uno ve lo que hizo Juntos por el Cambio, ve el feroz endeudamiento que termina en una fuga y genera una crisis que nos tuvo a los tumbos en los últimos 4 años. El resto son cuestiones anecdóticas".

-"Siempre dije que no veía a Juntos por el Cambio llegar a las elecciones con los radicales adentro y con Milei afuera. Y terminó pasando eso. Porque Macri, que es el jefe político de ese espacio, desprecia al radicalismo y siente una gran coincidencia ideológica con Milei. Era cantado que eso terminaba así".

-"Milei genera una incoherencia tan grande que parece inevitable la derrota, la gente no es tonta".

-"Cuando el electorado tiene la definición de elegir por los próximos 4 años, no va a cometer la torpeza de elegir aquello que ni sabemos de qué se trata".

-"Trabajar con Massa es un honor, pero no hay que hacer futurología, ahora estamos todos enfocados en que gane bien".

-"Lo que hacen Bullrich y Milei es incoherente porque son 2 modelos totalmente opuestos".

-"Mi mirada política es que tengo que estar en el Senado, por lo menos por un tiempo".

-"No tengo ninguna duda de que Massa va a ganar".

-"Cristina se va a jubilar cuando ella quiera, va a dejar de hacer política cuando ella decida".

-"No tengo dudas de que Massa es un gran peronista. Como decía Perón, en el fondo peronistas somos todos".

-"Lo que se hablaba de que encubría a (Aníbal) Lotocki me parecía una estupidez, no sé de dónde salió. No merece ningún tipo de análisis".