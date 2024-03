-"Milei me parece que es un Presidente que está totalmente convencido de lo que está haciendo y que tiene una impronta muy especial. Banco esa mirada que tiene sobre la lealtad y la ejecución política. Si le sale mal, los argentinos hemos perdido otra oportunidad, está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer".

-"El peronismo no está en condiciones de correr a nadie. Tiene que encontrarse, reorganizarse y ser una alternativa de poder, y para eso tiene que tener un plan de gobierno alternativo. Tenemos que reencontrarnos y transitar un camino juntos".

-"Lo que había que decir de Alberto Fernandez fui el único que lo dijo a los 2 meses de haber asumido, no soy la persona indicada para hablar de él".

-"Que no haya visitantes no es ningún temor, el fútbol es un gran negocio. Si hoy no hay visitantes es porque los clubes grandes no quieren. La Provincia de Buenos Aires puede recibir visitantes sin problema, y a los clubes grandes no les interesa. Tiene que ver con la capacidad que tienen los clubes para brindar la entrada a sus socios. Varios clubes grandes tienen el problema de que muchísimos socios quedan afuera, esto vino a resolverles eso clubes grandes".

-"Una cosa es el Bukele que todos conocen, que ha resuelto un problema de seguridad que nada tiene que ver con el nuestro, y lo ha resuelto como había que resolverlo. Más allá de ese Bukele, coincido muchísimo con el Bukele político, el grado de compromiso y mirada social que tiene. Tiene una concepción muy peronista de la política"

-"La taser es un elemento indispensable, solo en Argentina discutimos esa estupidez. No se discute más en el mundo".

-"Es un gran error involucrar a las Fuerzas Armadas en Rosario, es un estorbo, ¿por qué pretende poner en la lucha contra el narcotráfico una institución que no ha sido preparada para eso? El Ejército fue preparado para ir a la guerra, no para las funciones de seguridad. Hay que empezar desde las raíces, la inteligencia criminal, la recolección de información. Las Fuerzas Armadas fueron entrenadas para una función que nada tiene que ver con el narcotráfico".

-"Si usted quiere actuar en la lucha contra el narcotráfico las Fuerzas Armadas no son el elemento apto, tiene otros elementos el Estado".

-"Pensar que lo que pasa en Rosario es un fenómeno nuevo es no entender el fenómeno del narcotráfico, sus consecuencias, y no entender la manera de enfrentarlo. El problema del narcotráfico no es un correlato de Rosario, es a lo largo y ancho del país".

-"Rosario es noticia por los hechos de violencia, que deben ser atacados de manera inmediata y de forma conjunta. Todas las Provincias deben ser solidarias para ayudar a la Provincia de Santa Fe, porque ese fenómeno se expande como una mancha de aceite".

-"La capacidad de logística que tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires está a la vanguardia de cualquier policía de Latinoamérica".