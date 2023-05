Principales conceptos de Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT y expresidente del Mercado Central, en diálogo con el Rifle Varela y equipo en ‘Elijo Creer’:

“Después de tres años de gestión en el Mercado Central, y entendiendo los límites de gestión desde ese espacio, nuestras propuestas nunca se llevaron adelante y finalmente evaluamos no seguir. Me fui hace un mes y medio”

“Hay 40 mercados concentradores. El Central no es la totalidad ni siquiera del sector metropolitano”

“Importar los alimentos es una locura, si querés bajar precios convocá a los pequeños agricultores”

“Hay un sector de la política que no termina de entender al sector alimentario. No se puede ir contra la producción interna, además de que no tenés los dólares para hacerlo”

"Hay que multiplicar las hectáreas de producción, aumentar la producción de carne y leche. Eso se hace con financiamiento y con planificación; es una locura consumir productos con miles de kilómetros encima"

Escuchá ‘Elijo Creer’, con el Rifle Varela y equipo, de lunes a viernes de 17 a 19 por AM590

O buscanos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify!