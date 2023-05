El presidente del Mercado Central Aníbal Stella dialogó con Eduardo Serenellini. "Tenemos la capacidad y la intención de atenuar el problema de precios, ya lo hemos demostrado".

Textuales de la entrevista

"En el supuesto caso que haya que importar productos frescos los mismos operadores comerciales pueden hacerlo, quienes tienen capacidad de fideicomiso"

"No hay necesidad de intervenir en el mercado si no es con los propios operadores y los propios conformadores de la cadena alimentaria de productos frescos. La idea no es competir"

"Tendría sentido en productos que no se consiguen, faltantes o fuera de estación"

"Estamos en condiciones de aportar nuestra propia estrategia. El problema es el poder adquisitivo del salario"

“Se anunciaron los objetivos pero todavía no nos reunimos para ver la implementación”