Lauren Nicole Worley y Matías Ortiz coincidieron en el videojuego online “Second Life” en plena pandemia. Después de casi un año de relación a distancia, dieron el “Sí” por videollamada ante un juez del Estado de Utah.

La conexión fue a través de la música. Matías, que es DJ y músico, pasaba temas en uno de los boliches del videojuego. Lauren, que disfruta mucho de bailar, quedó fascinada con la playlist y se lo hizo saber a través de un mensaje privado. “Me gusta tu música”, le escribió. Ella es de Virginia, Estados Unidos y él vive en Salta.

A medida que pasaban los días, las charlas por chat comenzaron a ser cada vez más profundas. A veces empezaban a la noche y terminaban al amanecer. No dejaban un tema sin hablar: trabajo, amistades, familia, gustos musicales, cinematográficos y literarios. “Todavía no le conocía ni la voz y sentía que estaba enamorada de él. Me acuerdo que en ese momento pensaba: ‘No me importa si es un viejo, si es gordo o es un chino. Esta persona me está haciendo sentir algo que no esperaba’”, explica Lauren.

Llevar la relación a otro nivel, es decir, dejar de vincularse a través de la plataforma del videojuego, y empezar a comunicarse por WhatsApp o videollamadas demoró un par de semanas. Ninguno de los dos, aseguran, se cuestionó acerca del aspecto del otro. “Nuestra conexión es algo que nunca esperé, así que las expectativas que tengo a nivel físico son inexistentes. Solo pensar que en poder tocar su cara o su mano y besarlo supera cualquier miedo”, dice ella.

Después de casi un año de relación a distancia, dieron el “Sí” por videollamada ante un juez del Estado de Utah. Aún no se vieron personalmente

Fuente: Infobae