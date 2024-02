-"El paro de mañana es de La Fraternidad. Nosotros estamos empujando para que todos los gremios acompañen, lamentablemente no lo pudimos lograr. Pero mañana vamos a tener un paro muy grande".

-"Los 4 frentes que se presentaron, salvo el Frente de Izquierda, han metido funcionarios en este Gobierno. Todos entraron al Gobierno, la casta está feliz y no tiene ningún problema".

-"Tengo muchos compañeros que votaron a Milei, y mucha gente votó en contra del anterior Gobierno, no a favor de Milei. Mucha gente se creyó que el ajuste lo iba a hacer la política, la realidad es totalmente distinta".

-"Últimamente hay mucha gente que no quiere ver nada, porque la realidad que estamos sufriendo es muy grave".

-"El Gobierno sigue con la política de recortar subsidios, pero si vos querés hacer eso, debés tener alguna alternativa porque el ajuste no puede ir sobre la gente. Si no, todo ese versito de que eso lo iba a pagar la casta era mentira, es una estafa electoral".

-"La gente que va a saltar el molinete… una persona que cobra un sueldo promedio y el boleto se le va a ir a $1000, ¿cómo haces? ¿Qué hago yo, al tipo que pega un salto en el molinete lo agarro del cogote?"

-"Yo prefiero que vengas y me digas ‘mirá no tengo plata’, y vemos cómo te dejamos pasar, y no que saltes un molinete porque me haces quedar como un boludo. Es preferible decirle al laburante si me dejás pasar, el laburante no te va a decir que no".

-"Todos los días se le complica la vida a la gente porque le han aumentado el boleto un 250% y le han bajado un 25% de trenes. Viajan peor y más caro. Nos están pulverizando el salario".

-"No podes hacer que el ajuste lo paguen siempre los más humildes".