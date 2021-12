Adolfo Rodríguez Saa, indiscutible líder de la provincia de San Luis desde 1983, junto a su hermano Alberto, fue elegido por la Asablea Legislativa para gobernar la Argentina luego de la renuncia de Fernando De la Rúa. Pero su presidencia duró solamente 7 días, y después de diversos hechos de violencia callejeros, debió dimitir, para darle lugar a Eduardo Duhalde.

Rodríguez Saa, para convencido de que fue víctima de un golpe de estado y no le faltan indicios en su relato como para inferior tal cosa. El ex presidente dio un entrevista exclusiva al portal de noticias Infobae, y aquí reproducimos algunos párrafos:

"Cuando me proponen que yo me haga cargo, pregunto a los que estaban presentes. “¿Me van a acompañar?” Porque normalmente el presidente es elegido por el pueblo, pero en este caso yo iba a ser elegido por la Asamblea Legislativa en un momento dificilísimo, de crisis del país, donde prácticamente estábamos en una virtual anarquía. Y me dijeron que sí; entonces ahí le dije a Néstor (Kirchner): “¿Me vas a acompañar de jefe de Gabinete?”. Me dijo que sí. A Romero, al actual senador (Juan Carlos) Romero: “¿Me vas a acompañar como canciller?”. Sí. Bueno, y quedaba pendiente (el jujeño Eduardo) Fellner, que quería participar, pero en ese momento no estaba armando el gabinete, no podía improvisar tanto. Y se sorprendieron cuando yo renuncié a seguir siendo gobernador para ejercer la presidencia. Yo consideraba que era una misión patriótica, que, aunque fuera muy corta, era tan importante que debía dedicar toda mi diligencia y capacidad en el tema. Ellos criticaron que yo renunciara, sostenían que yo tenía que pedir licencia. Bueno, pero yo renuncié. Entonces Néstor Kirchner me avisó que él no iba a renunciar y Romero me dijo lo mismo (a la gobernación de Salta). A ambos les dije: “Bueno, no hay ningún problema, asuman y pedimos licencia, tramitamos la licencia”. Pero ellos me dijeron que no. Ese fue un momento difícil porque era un compromiso importante. Era el compromiso de los gobernadores de acompañar", dijo a Infobae.

Luego, expresó un punto clave. El 26 de diciembre recibió a un grupo de empresarios en Olivos, que le exigieron que devalúe para licuar sus deudas en dólares. "Primero: sí es cierto, esa reunión existió. Me pidieron exactamente lo que dice la pregunta, me pidieron devaluar, me pidieron la pesificación asimétrica. Y yo les contesté que no, que esa no era la tarea mía, que era un presidente por un corto período de dos meses. Que eso lo tenía que decidir el presidente legítimo que eligiera el pueblo argentino en la próxima elección. Que mientras que yo fuera presidente se iba a mantener la convertibilidad".

Además, explicó que cuando rechazó la propuesta empresario, volvieron las manifestaciones a las calles y los actos de violencia, como el saqueo en el Congreso. "oincidió que les dije que no a los empresarios y el viernes a la noche empiezan actos que no estaban proporcionados a la situación del país; esa toma del Congreso, donde les abrieron las puertas centrales del Palacio y entraron y rompieron unas cortinas, y quemaron unos muebles. Hay una declaración que hizo la diputada (Victoria) Donda cuando fue electa diputada nacional, creo que fue en el diario La Capital el 30 de noviembre, y ahí confiesa que ella participó, que le abrió la puerta Camaño".

Por otro lado, contó a Infobae, que pasó en la reunión convocada en Chapadmalal con los gobernadores, el hecho que definió su renuncia. "Llegué, por ejemplo, y estaban todas las luces cortadas. En la casa no había nada, ni agua. Bueno, mandé a comprar agua mineral, mandé a comprar pan, mandé a comprar comida, en fin. Estaba con un grupo de colaboradores entre los cuales estaba (Daniel) Scioli. Volvió, se normalizó lo de la luz. A la mañana siguiente había una pequeña manifestación porque pedían que se abrieran los hoteles del complejo. Scioli se ofreció —era el secretario de Turismo y Deportes— y bajó a conversar. Se comprometió a que los hoteles se iban a abrir. Algunos gobernadores, seguramente hubo influencia de la reunión que se realizó en la casa de (Eduardo) Duhalde la noche después que yo le dijera que no a los empresarios, pusieron pretextos para no llegar. Y algunos gobernadores no llegaron a Chapadmalal. Uno de los pretextos era que justamente por qué iban a ir a Chapadmalal y no a Olivos. Bueno, una historia de enredos que, cuando sabemos el final, nos damos cuenta de qué se trata".

Para rematar, el ex presidente explicó su conclusión respecto de todos esos hechos: "Hubo un golpe de Estado no con el sentido anterior que eran las Fuerzas Armadas sino de esta forma moderna, en la que destituyen a un presidente. Formas modernas", dijo.