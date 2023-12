-"Milei es un milagro para el humor, creo que Javier va a superar todos".

-"El humor es para todo el año y para toda la temporada, siempre tiene una justificación. El público argentino es bárbaro para el humor".

-"Todos los momentos son buenos para reir y sirve hasta para denunciar situaciones y reflejar situaciones".

"Hoy, (Alberto) Olmedo haría otro humor porque entendería la historia, pero no puedo hacer algo que no soy yo. Adapto el humor al paso del tiempo pero no puedo no ser yo".

