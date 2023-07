El precandidato a Jefe de Gobierno porteño de Libertad Avanza Ramiro Marra dialogo con Diego Schurman en La Entrevista Vertical. Criticó la política de transporte de Horacio Rodríguez Larreta y dijo que utilizó el Metrobús “para no reconocer su fracaso” en la materia. Propuso ampliar los horarios del subte y desregular el sistema de taxis para que compitan en igualdad de condiciones con Uber. Además, volvió a calificar de “mafiosos” a los líderes piqueteros y aseguró que, si dependiera de él, dejaría a Aerolíneas Argentinas en manos de sus empleados y reestablecería las AFJP.

“Hay una sanción para el que corta la calle. Entonces tenemos que ir en contra de esta gente. Mejor dicho, a favor de la ley y a favor de los que trabajamos. Lo que pasa es que lo aceptamos como normal los cortes de calle de un grupo de personas que administran planes sociales y que obliga a gente a ir a esos cortes. Hay niños en esos cortes. Es una locura lo que está pasando”.

“Los piqueteros empezaron con palos, con capuchas. Ahora ya son dueño de la calle. Pero para ser dueños de la calle lo hicieron con capuchas y con palos”.

“La gente que tiene una necesidad en la Argentina es muchísimo más que la que hace un corte de calle. Pero también tengo una mirada contemplativa sobre la gente que obligan a ir aun piquete. ¿Quiénes son los líderes piqueteros? ¿Por qué tenemos intermediarios de los planes sociales? Tenemos que terminar con los intermediarios. Eso es una forma de avanzar contra los piquetes”.

“Los líderes piqueteros son mafiosos. La gente que está obligada a ir a los cortes de calle muchas veces son víctima”.

“Tenemos una propuesta de una reforma monetaria que lo que va a hacer es que el Banco Central no tenga la incidencia que tiene hoy, que queda como una intendencia de entidades financieras y no como un lugar que se genera pobreza a través de la emisión monetaria”.

“Seguramente (Lavagna) tiene otra mirada, no la conozco, hace tiempo que no hablo con Roberto, a quien respeto. Claramente cuando Roberto planteó un espacio político planteó algo diferente. No funcionó y por eso ahora no está haciendo política”.

“Hay que desregularizar a los taxis, no podemos tener a los taxis con tantas regulaciones. Hay que poner en igualdad de condiciones a los taxis con los Uber. Al revés, nosotros estamos fomentando todo lo que tiene que ver con las plataformas de transporte. Creemos que es algo esencial en lo que está pasando en el mundo moderno. Las regulaciones van en contra de eso”.

“Nosotros presentamos un proyecto de ley que dice `basta de ponerle multas a los Uber. Basta de ponerle multas a los Didi y a los Cabify` porque no es solamente Uber, son muchas las empresas y mucha la gente que trabaja ahí. Si hay un sindicato de taxistas que tiene un curro es un tema del sindicato de taxistas. Hay que sacarle el pie a los taxistas para que hagan negocios. Yo quiero que los taxistas ganen plata. Pero no quiero que ganen plata sin competir”.

“Desde el registro profesional, la VTV… hay un montón de cuestiones que no tienen los Uber que tienen los taxis. Hay que sacar eso”.

“Es un curro la VTV, una forma de recaudar. Claramente como ahora estamos los liberales en la Legislatura, y presentamos proyecto todo el tiempo, y metemos en el debate todas estas cuestiones, ceden..no como tendrían que hacerlo pero al menos ahora la Verificación Técnica gracias a nosotros es más extensa y no tenemos que andar pagándola cada dos por tres”.

“Extendería más la VTV y en un tiempo hacerla desaparecer”.

“Me encantaría extender el subte por hoy no te puedo hablar de ese proyecto porque, obviamente, hay otras prioridades. Pero si vamos a extender algo, que ya presentamos el proyecto de ley, que es el horario. Que sea como en los países desarrollados, que sea de 24 horas, los siete días a la semana. Y también declararlos servicio esencial para que los metrodelegados no sean los dueños del subte y lo podamos usar todos”.

“Claramente el Metrobús fue una herramienta que encontró Juntos por el Cambio para no reconocer u fracaso en toda la política de transporte, porque tenían que haber hecho más líneas de subte”.

“Hicieron Metrobuses en exceso, simplemente para mostrar el color amarillo y decir: `estamos gestionando´”.

“Larreta hizo trampa en las elecciones que vamos a votar en los próximos días para beneficiar al candidato del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires. Y todas las posturas que tiene son de radical. Cambió las reglas a último momento, simplemente para beneficiar a su candidato, Martín Lousteau”.

“Ya investigó la justicia y quedó demostrado que (las denuncias de compra y venta de candidaturas) era toda una idiotez. Lo mismo le pasó a Enrique Olivera, Francisco de Narváez. Operaciones que se hacen en épocas de campaña”.

“La casta es todo el que no quiere cambiar el statu quo, el que no quiere que la cosa siga igual. Miryam Bregman es de la casta porque quiere que todo siga igual, si ya tiene todos sus curros ¿me estás cargando? Si ya sabe que no va a ganar. Si no cambia su discurso sabiendo que son todas ridiculeces quiere que todo siga igual”.

“Yo soy un defensor de la década del `90 y no digo que se hizo todo bien en la década del `90. Se hicieron cosas mal. No soy un defensor de Cavallo como persona física, soy defensor de proyectos”.

“(La compra-venta de bebés y órganos) no está en nuestros planes de gobierno. Javier (Milei) lo planteó en términos filosóficos. Pero te respondo: Mirko, el hijo de Marley es genial, yo lo sigo en Instagram, es genial. ¿Querés debatir el alquiler de vientres? No tengo problema en debatir el alquiler de vientres. Creo que hoy en la Argentina tenemos otras prioridades”.

“Para mi no está bien (la compra-venta de bebés y órganos) porque tenemos otras urgencias. Es una locura estar hablando de eso. Como nuevo dirigente político que me considero me pongo a hablar de eso, le estoy faltando el respeto al a sociedad. Y no estoy de acuerdo con eso y Javier también lo dijo, ya lo aclaró. Obviamente la desmentida, o cuando se baja la operación, no digo operación de manera despectiva…la agenda, mejor dicho. Cuando se baja la agenda no tiene tanta fuerza que cuando se sube”.

“Me expresé mal. Fue una mala expresión. Cómo voy a fomentar la pornografía. Pero, claramente, la agenda de los medios y los periodistas traen de vuelta el tema. Y yo digo `todo lo contrario` Ustedes me tienen que ayudar a evitar el tema porque sino estoy sobreaclarando algo y volviendo a traer un tema”.

“Lousteau es radical, ya es un montón eso. Me vi la serie 2001 para recordar lo que había pasado…que no vuelvan los radicales, por favor. Radical es sinónimo de fracaso. El gobierno de Alfonsín y el gobierno de De la Rúa fueron un fracaso”.

“Jorge Marci es un candidato que tiene de socio a los radicales y a la Coalición Cívica. Yo no tengo de socio a los radicales”.

“Hoy te diría (que este gobierno) es el peor porque lo estoy viviendo. Hay que verlo en perspectiva en algunos años. Capaz que el de Cristina fue peor”.

“Educación y salud lo más importante es el capital humano, que tanto el personal de salud como el personal de educación tenga buenos salarios, porque ahí está el gran diferencial. Con estos modelos distorsivos, monetarios, financieros, este Estado que creció en exceso es imposible. Ahí está la prioridad. Es por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda: los chicos no se pueden educar ni tener buena salud si no comen como corresponde. Por eso necesitamos ordenar la economía argentina”.

“Hay que darle potestad a los policías para que puedan trabajar, que los dejen trabajar, que los policías puedan salir a la calle y se sientan con el derecho de poder trabajar y no que le van a poner un sumario, no que va a haber un comisario que les diga `no hagan nada que nos metemos en un quilombo`”.

“A favor de muchas más herramientas de trabajo para los policías y por más capacitaciones. Cuanto más herramientas mejor van a trabajar. Motos, herramientas antidisturbios, Taser….muchísimas más… 60 Taser pusieron, no están tomando el pelo, y la festejan. ¡60!”

“Menos Estado. Vamos a ver después en concreto si tenemos la posibilidad de privatizar algo. No está en las prioridades. No creemos que tengamos que salir a privatizar algo de manera urgente como sí pasa en el gobierno nacional. Pero seguramente alguna posibilidad de buscar recursos para bajar la deuda seguramente podemos llegar a encontrar”.

“Nosotros le damos Aerolínea a los empleados. Que los empleados desarrollen el negocio. Tomen, acá tienen Aerolíneas, es de ustedes. Van a estar vendiendo el servicio los empleados. Ellos van a saber adónde tienen que ir y dónde no ir. Tienen la capacidad suficiente. Los empleados de Aerolíneas son gente muy preparada y están muy contento con esta propuesta. Y me he juntado con varios y la verdad es que están agradecidos. Basta de dirigentes políticos que sólo vienen acá a currar. Dicen: `si no está el curro de los políticos nosotros hacemos que esta empresa sea eficiente`”.

“Me estoy indignando de lo que hizo Kicillof con YPF, no puedo dejar pasar ese dato. Gravísimo. Le hicieron un juicio a YPF por la forma en que hicieron la privatización y ahora hay poner más plata. Hicimos todo mal. Bah, no me quiero hacer cargo: hicieron todo mal. Es una locura lo que hicieron con YPF, lo mismo que hicieron con las AFJP. Acá robaron, a la vista de todos”.

“Yo si tuviera la posibilidad instauraría de nuevo las AFPJ, obviamente con las correcciones correspondientes. Pero para empezar lo primero que tenemos que hacer es que la gente tenga trabajo”.

“800 pesos el dólar decís….jeje…siempre preguntan por eso. Me adelanté a la pregunta. No, no. No te voy a dar una cotización porque no es profesional dar perspectivas de precios del dólar en Argentina contra el peso porque claramente hay una manipulación constante de los gobiernos de turno y no es profesional estar haciendo eso”.

“Hay alternativas de inversión que los jóvenes argentinos, y no lo digo solo por la edad sino por la gente que tiene iniciativa, de buscar nuevas alternativas lo están haciendo. Por eso mi canal de YouTube es el canal más conocido en este aspecto de las finanzas en Argentina”.