El precandidato a presidente de Principios y Valores Guillermo Moreno dialogó con Diego Shcurman en La Entrevista Vertical. Dijo que tanto el ministro, como Larreta, Bullrich y Schiaretti, rindieron pleitesías a los dirigentes del campo con las recetas “del consultor de los banqueros”. Y que, manteniendo las retenciones e implementando una Ley de Arrendamiento, es la Sociedad Rural la que tiene que hacer un “esfuerzo patriótico para que la comida no aumente y el país no sea ingobernable”.

PRINCIPALES FRASES

“La inflación es consecuencia de un desorden de la economía y que no hay mando. Hoy hay un mercado del sálvese quién pueda. Y eso no está bien”.

“Hay que emprolijar la economía, poner lo que hicimos en la Década Ganada. Tenés que recaudar más de lo que gastás. Tenés que darle al mundo más de lo que comprás. Para recaudar más de lo que gastás tenés que tener superávit fiscal primario. Para eso tenés que poner una Ley de Arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda”.

“La Rural se perdió la oportunidad de invitarme para que le explicara cómo va a ser la Ley de Arrendamiento”.

“Los ruralistas más lúcidos, los que tienen tierra y son lúcidos se dan cuenta de que no hay otra solución. ¿Vos pensás que puede venir Patricia Bullrich y decirte ´te vamos a pagar la deuda con el ahorro de los argentinos´ y que cuando empieza a usar el ahorro de los argentinos no va pasar nada?”.

“¿Por qué Melconian no debate economía conmigo? Porque miente, porque tiene verdades inconfesables. ¿Por qué no está el plan de Melconian después de un año? ¿Dónde está el plan de Melconían? No lo vimos. En cambio, el de Moreno está en internet desde hace un año”.

“El campo tiene cuatro sectores: los trabajadores rurales, los contratistas —que son los dueños que vos ves con las grandes máquinas laburando—, los productores —que organizan la producción— y el dueño de la tierra. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda el sistema que arbitra el sistema de producción es el feudalismo. ¿Cómo era el señor feudal? Le daba al siervo de la gleba la tierra. ¿Cómo le pagaba el siervo de la gleba? Con la mitad de la producción. ¿Qué pasa hoy en la Pampa Húmeda? Eso. ¿Sabés cuándo se lleva el alquiler de la tierra? La mitad de la producción. Ergo: la comida está cara y no tenés recursos para pagar la deuda”.

“Con la Ley de Arrendamiento bajamos los alquileres a lo que los tenemos que bajar. Con eso vos podés poner las retenciones a donde las tenés que poner sin perjudicar al productor, y a su vez bajás el precio de la comida. Y a los terratenientes les das un bono que compensa lo que hoy están cobrando de alquiler con lo que van a cobrar. ¿Tienen que hacer un esfuerzo? Sí, patriótico. Pero prefiero que lo hagan ellos y no once millones de familias. ¿Sabés cuántas familias son? Menos de mil. Vos no podés pedir a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, al dueño de esta radio, que pague la deuda”.

“El único que te explica que le toca a la Sociedad Rural Argentina, a los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que no son mil familias, hacer el esfuerzo patriótico es Moreno. Y mejor que lo entienda porque sino va a ser ingobernable el país”.

“Cuando vos quites las retenciones vos no vas a poder comprar la docena de facturas. Hoy vos podés comprar, 1800 2000 pesos, la docena de facturas los domingos. Ya no la compran los trabajadores, imagínate que no pueden gastar eso. Cuando te quiten las retenciones, a valores de hoy, se va fácil fácil a 2500 pesos. Ya ni vos va a poder comer”.

“Como soy un economista de callos en las manos que tiene su mayoreo en ferretería, a mí me sirve más comprar mercadería que comprar dólares. A mí. Yo entiendo lo que le pasa a la clase media. Por eso Kirchner tenía un dicho, el único dicho que tenía en economía, todo lo demás que dicen son pamplinas, `no jodan con el dólar en mi gobierno`. Kicillof fue el primero que jodió con el dólar cuando devaluó en enero del `14. Por eso cambió el modelo. Nosotros teníamos un modelo peronista de producción y trabajo. Vino Kicillof y empezó este modelo de especulación y renta. Innecesariamente devaluó Kicillof. Después vino Prat Gay y volvió a devaluar, después vino Guzmán y volvió a devaluar. Y entonces ahí hiciste pedazos el ingreso de los trabajadores, de los jubilados, y por lo tanto hiciste pedazo el mercado interno”.

“Tiene que haber un solo dólar competitivo….bueh …en verdad siempre son dos: para la economía blanca y la negra. No vamos a venir acá a hacernos los pacatos. 40 por ciento de la economía argentina es negra. Para que sea 40 por ciento en negro es porque YPF vende en negro. Los grandes venden en negro”.

“Los operativos en las cuevas es un error, porque las cuevas son las que financian la economía en negro. La economía en negro precisa plata negra. Pesos o dólares. Y eso son las cuevas vinculadas a los bancos. ¿O vos te pensás que las cuevas son independientes de los bancos?”

“El tipo de cambio competitivo significa que vos equilibrás la cuenta corriente de la balanza de pago. El único lugar que tenés para equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pago es la balanza comercial. Vos tenés que tener muchas más exportaciones que importaciones. Por lo menos 17.000 millones de dólares de saldo favorable. Este año, ahora, estamos menos 4300”.

“Moreno mentía con la inflación pero todos se iban de vacaciones, Moreno mentía con la inflación pero la economía crecía, Moreno mentía con la inflación pero vos cada vez te dabas un gusto más. Y cuando Kicillof empieza a devaluar cada vez te das menos gustos ¿Sabés por qué? Porque Moreno no mentía con la inflación. Y entonces vos todos los años ganabas un pesito más Y se notaba, porque esa es la economía peronista, ladrillo por ladrillo. La de Melconian es todo chamuyo. Y se lo digo en esta radio tan importante, y lo invito a debatir ¿Sabés por qué? Porque se hizo el canchero en un programa de televisión y dijo `yo debato con los economistas de la Década Ganada`. En el mismo momento yo saqué un twitt diciéndole `yo te acepto`. Y nunca dijo que sí, por lo tanto si vos lo organizás, en este mismo estudio, Melconian de un lado, yo del otro, y vos fijás las reglas de juego”.

“El acuerdo con el Fondo está muy mal hecho técnicamente. Y no es un problema del Fondo es un problema de Guzmán. No era un muchacho apto para hacer ese acuerdo. Lo hizo mal. Si el acuerdo lo cumplís va a una hiper recesión. Si el acuerdo no lo cumplís va a una hiperinflación o algo en el medio, como está pasando ¿Qué hizo mal? No queda claro quién paga la deuda ¿Quién pone la plata? El pueblo. Pero como no puede decir `la plata va a salir del pueblo`, entonces te la tienen que sacar sin que te des cuenta”.

“El otro día entré a Clarín, en el programa de Lanata. Se asustaron que llega Moreno a Clarín, pero era un tema de la seguridad. Si entro con guantes de box no hay ningún problema, te imaginás que con toda la seguridad que tienen…pero finalmente el programa fue muy grato, estuvo muy bien. Lo vi deteriorado, yo tengo muchos años de mercado. Miro la infraestructura, miro cómo está y yo ya sé cómo vienen las cuentas. ¿Qué decía Milton Fridman? Él dijo: “un buen economista es 15 años de graduado después de caminar la calle”. Cuando vos ponés a un pibe que no caminó la calle es muy difícil porque la economía se aprende en la práctica. La universidad te da la teoría pero después es la práctica. Yo tengo 40 años. Entonces, cuando entré a Clarín mi asistente miraba y me decía `che, ¿qué pasa que está sucio? ¿Qué pasa que está todo tirado? Mirá esto que estás viendo acá. Esto está descascarado`. Y lo caminamos, porque primero me llevaron al cuarto (piso) y después me llevaron al primero. `Sí, sabés qué pasa —le dije a Raúl (asistente)— no le da la tasa de acumulación para poner sobre amortizaciones`, porque cuando el managment tiene que poner la plata en amortizaciones, o sea, pintar, arreglar los baños, es una plata que se te va. Y te estoy hablando de Clarín, la que aparentemente se la llevan en pala. Y por eso los salarios de Clarín no son buenos…”.

“Antes me bajaba un tubo de vino y uno de champgne el sábado a la noche. Pero ya no me da. ¿o vos te pensás que dormía solo? Empezábamos a las 9 de la noche y eran las 10 de la mañana y todavía estábamos ¿O vos naciste viejo? Dejate de embromar. Ahora yo no te da. Lo que te digo es que mi ingreso me permite hacer lo que quiera, en términos normales. Tengo un autito, tengo mi casa. Ya mis hijos volaron, tengo nietos. Ya no mantengo a nadie. Y mi señora es escribana, no la tengo que mantener. Lo que más gasto es en la política, A mi me salen los locales que tengo esta plata. Está en mi declaración. Mi cuit es personal, no tengo sociedad”.

“Mi agrupación va a recibir, entre provincia y federal, calculale 140 o 150 millones de pesos para imprimir las boletas. Son 13 millones en la provincia de Buenos Aires, o lo que diga el padrón, y 2 millones y pico en la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso lo audita la justicia, a través del Banco Nación, no hay trampa”.

“La justicia me parece que funciona más que razonable, yo estoy muy conforme. No le puedo decir al pueblo que no funciona la justicia. No creo de ninguna manera en el lawfare. Lo dije siempre. Es un error cómo habla Cristina”.

“Espert tiene su patrimonio, muy importante, y en vez de trabajar como hace Moreno con su mayoreo, lo alquila. Entonces, él considera que hay un tipo que lo va a hacer rendir más que él al campo. Pero después viene acá y le enseña a los empresarios. ¿Viste qué chantas que son? Son unos chantas. Todos esos muchachos no saben la diferencia entre un remito y una factura. Por eso no te aceptan el debate. Una vez estábamos en Crónica con Espert. Y me dijo `con vos no debato porque tendrías que estar preso`. Le dije `vos sos un ortiba, para estar preso está la justicia, no vos, ¿quién sos vos para decir que una una persona tiene que estar preso? ¿No hay una división de poderes?` Bla bla bla, pero no debaten”.

“(Patricia Bullrich) se equivocó mediáticamente (al mencionar la palabra blindaje) pero entre Patricia y Larreta…los economistas de ellos, uno Laspina, el otro Lacunza… los dos son Melconian. Arriba de todo es, incluso de Massa, está Melconian. Massa también tiene como referencia a Melconian. No es que Cristina se encontró con Melconian porque no sabía qué pensaba. El referente económico de Massa es Melconian. Sin dudas. Todos ellos terminan en Melconian. Schiaretti también, lamentablemente, porque al terminar con Larreta. Fijate que un muchacho prestigioso en el peronismo, que acaba de ganar, que todos los valoramos, dice que va a sacar las retenciones. Todo lo inverso de lo que hay que hacer. Vos sacás las retenciones e inmediatamente aumentas la comida, que es lo que pasó con Macri. O sea, en vez de estar mirando la familia, están mirando al campo desde los terratenientes”.

“¿Por qué todos terminan en Melconian? Porque le hacen pagar todo al pueblo. Massa también, Guzmán también, Larreta también, Patricia Bullrich sin duda y Schiaretti también. Todos terminan en Melconian. Todos esos son los que fueron a la Rural. Y se equivocan porque Melconian es el capitalismo de los banqueros, no es el capitalismo de la producción. Melconian es Cavallo”.

“A Clarín, a Aluar, a Techint, a Aceitera General Daheza y Arcor, le sirve más un gobierno peronista que uno de Melconian. Por eso hoy Massa no es el candidato indiscutido. Si para los factores de poder, que son estos que te acabo de decir, el candidato fuera Massa, ya Massa estaría ganando. Pero Clarín no le hubiese sacado la tapa que le sacó, ni La Nación. Hoy Massa está muy preocupado. No está acostumbrado a que los medios le digan eso. Massa no está acostumbrado a que Clarín y La Nación le saquen la tapa que le sacaron, eh. Él era un pibe que estaba acostumbrado a andar sobre algodones. Un pibito que siempre lo trataron bien, que esa sonrisita. No tiene ningún golpe. Yo no tengo ningún problema con él. No puede ser presidente. No está preparado para ser presidente”.

“SI Lousteau vuelve a hacer lo mismo le haría el gesto (de degollar) que le hice. Yo le tracé la raya. Él había abierto las exportaciones de carne cuando era plena 125 que él había hecho. Él mintió en la mesa presidencial”.

“Alberto Fernández ya confesó que es socialdemócrata. Si él confesó que es socialdemócrata, posmoderno, no puede ser peronista, que somos clásicos, con principios y valores. Y los posmodernos son socialdemócratas o neoliberales y no tienen principios porque no creen en la verdad absoluta. Ellos piensan que no hay pasado ni futuro. El Partido Justicialista dejó de ser la herramienta electoral de movimiento peronista, precisamente porque está presidida por un socialdemócrata”.

“Randazzo maneja bastante algunos criterios de la doctrina. Hay un problema con Schiaretti cuando se quiere juntar con Larreta. Si se junta con Larreta no puede ser, porque Larreta es Melconian. Bueno, por ahí Randazzo no está muy al tanto de eso”.

“No hay duda de que este es el peor gobierno de la democracia. Con todo respeto a Randazzo creo que lo dije antes yo. Pero estoy de acuerdo con él si él lo dijo antes que yo. Fue peor que el gobierno de Macri. No hay duda. Esta crisis es muchísimo peor que el 2001 y que el `89 al final. Esta crisis son las dos al mismo tiempo”.

“Grabois es un chico en formación. Le tenés que dar el respeto de un chico en formación. Una vez lo escuché decir que es marxista, de izquierda…qué se yo….lo dice para….está casado…todo lo demás… pero queda divertido para muchos decir que sos marxista”.

“El todo o nada de Bullrich era un tema de César Isella y Armando Tejada Gómez, ambos militantes del Partido Comunista de los `70. Creo que Patricia se equivocó. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, sino cambiamos todo no cambiamos nada. Creo que está haciendo las cosa para no ganar, Patricia. Eligió un perdedor de vice y hace esas declaraciones. Yo creo que no quiere ganar la elección, que se está preparando, y espero que no tenga una estrategia muy pecaminosa, que vamos a tener problemas. Vamos a tener violencia, por eso habla de todo y de sacar la gente a la calle. Hasta ahora los únicos que decían que esto se gana en la calle son los muchachos del Partido Obrero. Ahora lo dice Patricia Bullrich también ¿Qué quiere decir con la gente en la calle? ¿Qué quiere decir? ¿La gente armada o desarmada? Porque si es desarmada, una columna de trabajadores contra una columna de clase media….olvidate. Ahora si vienen armados emparejan. Ahora ¿qué quiere decir Patricia Bullrich con gente en la calle? ¿Armada o desarmada? ¿Con palos y armas de fuego o sin palos y armas de fuego? ¿A dónde quiere llegar? ¿Será que no quiere ganar?”.

“Cristina autorizó la devaluación de Kicillof sabe que va a lastimar a los trabajadores. Ahí cambió el modelo”.

“Magneto tiene un socio hoy (Martínez) que se puede quedar con la empresa”