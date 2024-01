Un muy mal comienzo de año tuvo el actor Pablo Alarcón y contó su trágica experiencia En diálogo con Santo Biasatti explicó que fue asaltado a punta de pistola y que los delincuentes le quitaron todo mientras estaba dentro de su auto detenido en un semáforo.

"Me asaltaron, me sacaron el teléfono y plata, me rompieron el vidrio del auto a punta de pistola" , aseguró el actor.