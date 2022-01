Nahir Galarza se encuentra detenida desde 2018, sentenciada a perpetua por el supuesto homicidio de Fernando Pastorizzo, quien era pareja de la joven. Pero ahora, la cosa cambió radicalmente: según su abogada, Nahir le confesó que el verdadero autor del homicidio fue su padre.

Según Infobae, entre lágrimas Nahir le solicitó a Raquel Hermida Leyenda, que denuncie a su padre por el crimen de Pastorizzo. La letrada se presentó hoy ante la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza por el homicidio. También acusó a los fiscales y abogados que lo protegieron y la condenaron ”por ser mujer”.

Según el portal: "También denunció que el tío paterno de Nahir la abusó sexualmente cuando era menor. Y otra denuncia por violencia de género contra Galarza. Al mismo tiempo pidió medidas de seguridad para Nahir, para su hermano, su madre Yamina y para ella.

Los fiscales de Paraná ya están al tanto de esas graves denuncias, que se elevarán a Gualeguaychú. Nahir le contó a Hermida Leyenda una nueva versión de los hechos con detalles desgarradores", explica Infobae.

Según Hermida: "El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial. El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremos en otro momento", dijo la abogada al prestigioso portal.