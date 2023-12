En una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei reconoció que en caso de que el Congreso Nacional no apruebe el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó la semana pasada, convocará a un plebiscito o consulta popular para que la gente pueda decidir si está o no de acuerdo. Y denunció que la demora en el tratamiento en el Congreso tiene que ver con que algunos diputados y senadores “buscan una coima”.

“El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente”, declaró Milei en la entrevista con el canal LN+. Y señaló: “No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”.

Además, el mandatario agregó que “el paquete de medidas fue una aporte para dar más libertad a los individuos, para desregular e ir a estructuras más competitivas y eliminar los tongos de la política. Fueron medidas de shock de libertad, anticasta y que, a diferencia de lo que dicen algunos, es amigable con la competencia, con los argentinos de bien”.