El compañero de fórmula de Néstor Grindetti para la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Fernández, dialogó con Bravo.Continental:

-“Además de haber sido intendente en los últimos ocho años, me ha tocado en los últimos cuatro presidir el foro de intendentes del radicalismo, por lo cual tuve mucha interacción con el Gobernador, con sus ministros, con los legisladores. He tenido la suerte de participar en las discusiones del presupuesto, representando justamente al interior de la provincia”.

-“La gente nos reclama acción para producir resultados concretos”.

-“Yo milito desde el 82 con Raúl Alfonsin, pero me dediqué a mi profesión, soy médico, y allá por el año 2008 o 2009, cuando llevaba mucho tiempo viviendo en Trenque Lauquen, me convocó el partido y fui concejal. Luego participé de una interna muy intensa (por la Intendencia de la ciudad), gané y ya voy por mi segundo mandato”.

-“Hay que entender el voto, hay que decodificar el idioma del voto. Milei representa varias cosas, todas distintas. En algún caso, habrá un voto programático, de gente que adhiere a la propuesta respecto de la educación, del Conicet, etcétera. Pero también hay un voto muy potente ahí adentro, que es del rechazo a la falta de respuesta de la política a los problemas cotidianos; y por supuesto, también alguna picardía de juegos que los intendentes o los gobernadores se han desentendido de la elección nacional porque ya habían resuelto sus elecciones, así que hay de todo ahí adentro”.

-“El desafío nuestro no es Milei; es en todo caso cambiar la política que propone el kirchnerismo. Para nosotros es central no perder de vista que nuestro desafío es ganar las elecciones, que finalice el período de Alberto-Massa, y el de Axel Kicillof en la provincia. Por supuesto que tenemos diferencias con la propuesta de La Libertad Avanza. El problema no es la persona, sino las ideas que uno comunica”.

-“Los últimos, han sido cuatro años complejos, porque hemos tenido una pandemia, con todo lo que significó, y hemos tenido diferencias y también acuerdos (con Kicillof). El radicalismo ha conseguido algunos objetivos más allá de que a veces cuesta que el Gobierno cumpla con los objetivos que se acuerdan en la Legislatura”.

-“Con Néstor Grindetti, a quien yo acompaño en la fórmula, tenemos una visión absolutamente distinta de la provincia, que creo que es innovadora en lo que le proponemos hoy a la gente. Lo primero que creo es que para gestionar la provincia, hay que conocer el territorio y cuáles son los problemas cotidianos. Acá, en Trenque Lauquen, el teléfono del intendente es el 147, saben qué auto tenía cuando entré a la gestión y qué auto tengo al salir, dónde vivías y dónde vivís. Yo represento a seis millones de habitantes, que son los que viven en el interior de la provincia, es la suma de Córdoba y Santa Fe, y no ha tenido representación política y ejecutiva, casi nunca. Hay mucho por hacer y sabemos cómo hacerlo”.