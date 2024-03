“Mejor no Decirlo”, la comedia teatral que desde el próximo 22 de marzo protagonizarán Mercedes Morán e Imanol Arias en el Paseo La Plaza ya agotó todas las entradas para su primera semana de funciones. Ante el furor instalado, el teatro ya habilitó la venta anticipada para las funciones de abril.

De esta manera, el teatro da respuesta a la demanda sostenida de entradas para Semana Santa, en donde la obra presentará, en forma extraordinaria, 9 funciones de corrido. En Mejor no Decirlo, ella (Mercedes) y él (Imanol) son un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo? Mejor no Decirlo es una comedia deliciosa en la que todos se ven reflejados. Sobre todo los que no les gusta que les hablen cuando están interrumpiendo.

Es la primera vez que ambos artistas trabajan juntos, en este espectáculo que se proyecta como el acontecimiento teatral del año. Al respecto Mercedes Morán comenta: “Vengo acumulando estas ganas desde hace mucho tiempo”. Por su parte Imanol Arias sostiene que se siente feliz con este proyecto: “Ella me ha elegido. Estoy feliz porque le tengo mucha admiración”.

Comenta Claudio Tolcachir, director de la obra: “Mejor no Decirlo es una provocación, un disfrute de actuación. Dos jugadores encendidos, abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar. Poniendo en duda todos los lugares comunes; cambiando el punto de vista con mucho humor, complicidad y una infinita ironía. Para mí es un placer personal este encuentro de gente que admiro y quiero. Para compartir con el público una comedia estimulante y dinámica. Y cada uno sabrá si finalmente era mejor o no decirlo”.

La obra se exhibirá de miércoles a domingos en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) y las entradas están en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro.