Resulta cada vez mas contundente la evidencia que indica que la variante Omicron Covid tiene más probabilidades de infectar la garganta que los pulmones, lo que los científicos creen que puede explicar por qué parece ser más infecciosa pero menos mortal que otras versiones del virus.

Seis estudios, cuatro publicados desde la víspera de Navidad, han encontrado que Omicron no daña los pulmones de las personas tanto como el Delta y otras variantes anteriores de Covid. "El resultado de todas las mutaciones que hacen que Omicron sea diferente de las variantes anteriores es que puede haber alterado su capacidad para infectar diferentes tipos de células", dijo Deenan Pillay, profesor de virología en el University College de Londres.

El científico agregó que: “En esencia, parece ser más capaz de infectar el tracto respiratorio superior, es decir, las células de la garganta. Por lo tanto, se multiplicaría en las células más fácilmente que en las células profundas del pulmón. Esto es realmente preliminar, pero los estudios apuntan en la misma dirección”.

Si el virus produce más células en la garganta, eso la hace más transmisible, lo que ayudaría a explicar la rápida propagación de Omicron. Un virus que es bueno para infectar el tejido pulmonar, por otro lado, será potencialmente más peligroso pero menos transmisible.

Investigadores del Grupo de Investigación de Virología Molecular de la Universidad de Liverpool publicaron una preimpresión que muestra que Omicron conduce a una "enfermedad menos grave" en ratones, según el profesor James Stewart. El documento mostró que los ratones infectados con Omicron pierden menos peso, tienen cargas virales más bajas y experimentan una neumonía menos grave.

“Es una pieza del rompecabezas”, dijo Stewart, y agregó: “El modelo animal sugiere que la enfermedad es menos severa que Delta y el virus original de Wuhan. Parece aclararse más rápido y los animales se recuperaron más rápidamente, y eso se relaciona con los datos clínicos que llegan. Los primeros indicios son que son buenas noticias, pero eso no es una señal para bajar la guardia, porque si eres clínicamente vulnerable, las consecuencias aún no son grandes: hay muertes por Omicron. No todo el mundo puede arrancarse las máscaras y divertirse".

El laboratorio Neyts de la Universidad de Lovaina en Bélgica encontró resultados similares en hámsteres sirios, con una carga viral más baja en los pulmones en comparación con otras variantes. El profesor Johan Neyts dijo que esto podría deberse a que el virus infectaba mejor a los humanos que a los hámsteres, a que era más probable que infectara el tracto respiratorio superior o a que provocaba una enfermedad menos grave.

Otra investigación enviada a la revista Nature la semana pasada por investigadores en los Estados Unidos, también encontró que los ratones con Omicron perdieron menos peso y tenían una carga viral más baja. Y los investigadores del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow han encontrado evidencia de que Omicron ha cambiado la forma en que ingresa al cuerpo. Era muy probable que Omicron eludiera la inmunidad de las personas que habían recibido dos dosis de la vacuna, pero una dosis de refuerzo proporcionó una “restauración parcial de la inmunidad”.

La gran cantidad de investigaciones navideñas se basa en un estudio de la Universidad de Hong Kong el mes pasado que mostró menos infección por Omicron en los pulmones, y en una investigación dirigida por el profesor Ravi Gupta de la Universidad de Cambridge, cuyo equipo investigó muestras de sangre de pacientes vacunados. Descubrieron que Omicron podía evadir las vacunas, pero menos capaz de ingresar a las células pulmonares.