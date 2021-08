1-¿Por qué aceptaste involucrarte más, aceptando una candidatura, en estas elecciones?

Acepté participar porque el espacio Adelante Ciudad entiende que hay temas urgentes que resolver y hay una agenda social de derechos que tiene que formar parte de esos temas. Milito en el partido radical desde hace mucho tiempo y me formé. Trabajé desde la Fundación Alem cuando nadie hablaba del sistema educativo sobre como volver a la escuela y como pensar en un plan para salir de la cuarentena en forma ordenada, y elaboramos un documento, “Volver a las aulas”, un plan de abrir las escuelas que no fue recibido por el gobierno nacional.

2- En Juntos Por El Cambio hay internas, ¿qué diferencia a su lista de las otras?

Con Adelante Ciudad venimos a llevar como prioridad la agenda educativa y la agenda de salud a la lista definitiva que va a quedas en Juntos por el Cambio, porque después se intercalan los nombres a partir de la cantidad de votos. Está especialmente pensada en los temas urgentes, integrada por profesionales técnicos que también son militantes pertenecientes al partido radical , ese es el plus que la lista puede aportar.

La interna del PRO por un lado, entre Bullrich y Larreta, dejó un espectro de electorado que no se siente identificado ni con ellos ni con la de López Murphy. Ahí es donde nosotros entramos con esta propuesta de apuntar no sólo al tema de las libertades sino también de como recuperar derechos que han sido socavados como la salud , la educación, la cultura, la ciencia.

A la gente le preocupa la institucionalidad, la república, el equilibrio de poderes, la justicia , y nosotros nos identificamos con las raíces de la propuesta de Alfonsín en la apertura democrática y que hoy se puede repensar de aquí en adelante con una propuesta integrada, una sociedad con igualdad de oportunidades que atienda a los distintos sectores, que promueva el desarrollo y la producción y el achicamiento de las brechas sociales entre los distintos grupos , ese justamente es el electorado que se preocupa por la igualdad de oportunidades dentro de la ciudad .Cuando todos podamos ser más igualitarios podemos estar más igualitariamente unidos.

Ojalá se pueda dar un debate educativo, recordemos que cuando a López Murphy le tocó en 15 días gobernar la economía, el ajuste lo hizo con la educación , entonces ahí tenemos mucho para debatir , él representa claramente la privatización de la educación.

Más allá de los chisporroteos de las internas, nosotros queremos ir con los temas de fondo y con los temas que le preocupan a la gente.

3- El tema de la educación es preocupante, ¿Cómo se recupera el tiempo perdido de clases? ¿Se puede?

Hablamos de un millón y medio de chicos que dejaron la escuela, pero la verdad es que no hay certezas, porque no hay un sistema nacional de datos que permita ir viendo en cada jurisdicción cuantos chicos siguieron, cuando se desvincularon, no se acondicionaron las escuelas cerradas, todavía tenemos localidades donde los chicos alternan la presencialidad . Primero debemos hacer un diagnóstico de lo que pasó, e inmediatamente empezar a pensar como afrontar la recuperación de aprendizajes.

Hay que trabajar con los docentes que fueron los grandes olvidados de todo este tiempo, porque de golpe tuvieron que ponerse a trabajar por zoom de la mejor manera que pudieron, trabajar en conjunto para ver como afrontar de manera más creativa estos aprendizajes que hay que remontar.

No sirve aumentar un día más, sino pensar la educación de nuevo en el corto plazo priorizando aquello que es fundamental. Y en el mediano plazo pensar en un plan para volver a poner a la educación como la base del desarrollo del país.

4-¿Se puede realmente trabajar temas de políticas de educación pública en el Congreso?

Hace rato que nuestro espacio viene trabajando articulado con senadores y diputados. Junto con la diputada Brenda Austin trabajamos el proyecto de la ley intergeneracional educativa, que apunta a tratar de recuperar en el término de 5 años, con el 1 % del PBI la pérdida educativa de aquí al 2025. Así es la buena forma de hacer política, un Congreso vinculado con los ámbitos donde se discute y se piensa y con las organizaciones sociales , en este caso con los padres , con los docentes, un entramado que relaciona a la política con la sociedad .

Este proyecto demuestra que la educación no está en manos de las provincias solamente, pensar la crisis y la catástrofe educativa hoy es una decisión nacional. Debe haber acuerdos a nivel del Congreso Nacional con las provincias para que luego las mismas lo puedan implementar, es absolutamente posible, sólo hay que tener la decisión y poner a la educación como prioridad.

5-Deserción escolar, falta de inserción laboral, ¿qué hacer para evitarlo?

Es un tema crítico previo a la pandemia , el 50% de los chicos que ingresan en primer año no se reciben y de ese 50% más del 70 % son chicos de familias de bajos ingresos y vulnerables, ellos son después los que no están en condiciones de continuar. Aquellos que sí se gradúan tampoco tienen las condiciones básicas para insertarse o seguir la universidad, queda demostrado en la deserción del primer o segundo año universitario , cerca de un 40% .

Quienes estemos en el Congreso tenemos que pensar a largo plazo, estamos hablando de la población que en poco tiempo será la económicamente activa y va a tener como responsabilidad social sostener a las generaciones mayores que cada vez tienen expectativa de vida y a los niños.

Hay lo que se llama bono demográfico, la oportunidad de sociedades como la nuestra de aprovechar que demográficamente la población de jóvenes es menor e invertir la mayor cantidad de capital posible en desarrollo humano, educación y ciencia, para que esa población, que va a ser poca, esté suficientemente calificada para cumplir la función de sostener a toda la sociedad en los próximos años.

Si no se piensa en términos estratégicos a largo plazo ya no será un problema educativo nada más, es un problema social enorme de desarrollo y por eso la educación tiene que estar en primer lugar. Tenemos que achicar el déficit fiscal, estoy de acuerdo, pero nunca más a expensas de la educación.

6.¿Qué ocurre con el rol de la Universidad actualmente?

El rol de la universidad y de la educación superior hoy es clave. No es más formar tradicionalmente como viene haciéndose hace mucho tiempo con carreras eternas, tal vez con sontenidos bastante desactualizados o superpuestos. Tampoco la universidad hace lo que pide hoy el mercado de trabajo , tiene que haber un equilibrio entre una universidad que piense como colabora al desarrollo en el mediano plazo y a la vez estar muy atenta a lo que se requiere de manera inmediata .

Hoy el mundo está discutiendo por ejemplo un concepto llamado microcredenciales, que son pequeñas certificaciones de saberes que necesita rápidamente el mercado y que no se están dando, hoy son las propias empresas que certifican estos saberes , esa función la universidad la está descuidando y la tiene que recuperar. Se debe articular con el sector productivo, con el mercado de trabajo, además de formar académicamente, obviamente esto requiere presupuesto y una muy buena utilización del mismo .

Tenemos que pensar un sistema universitario enorme con mucha oferta educativa , hoy es más fácil que un chico vaya al exterior y venga con un reconocimiento para su carrera que hacerlo en el interior de nuestro país , falta articulación , reconocimiento, poder potenciar mucho más el sistema universitario que es muy rico pero esta segmentado.