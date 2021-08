El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, la emprendió con furia, contra la ex gobernadora del distrito y actual candidata a diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal. "Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y de los malentretenidos. Porque ni siquiera venían a laburar a La Plata ni ella ni sus ministros", acusó Bianco.

"No se los encontraba por ningún lado. Yo hablo con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires y me cuentan que nadie les atendía el teléfono, nadie les contestaba un WhatsApp, nadie les respondía un llamado. No estoy hablando de los intendentes de nuestra fuerza política, estoy hablando de los de la oposición de hoy", dijo sobre la gestión de Vidal.

Bianco siguió refiriéndose a la ex mandataria local: "Me causa entre gracia e indignación que Vidal nos diga 'el gobierno de la excusa'. Este es el gobierno del trabajo, del esfuerzo, de la precaución. En una pandemia establecimos miles de medidas de cuidado, de sostén económico y social. Los bonaerenses se dieron cuenta, por eso no la votaron, porque se dieron cuenta de que iba a volver a hacer todo igual, todo un desastre. Iba a ser la nada misma".

Por fin no se privó de enrostrarle que "se escapó" de la Provincia. "La recomendación que le haría es que, visto y considerando que se escapó de la provincia de Buenos Aires y ya no es más 'orgullosamente bonaerense' porque pasó a ser 'orgullosamente porteña', se refiera a las situaciones de la Ciudad. Se olvidó o nunca existió su infancia en El Palomar. Ahora es orgullosamente porteña y cambió su lugar de infancia. Parece que Vidal se crió en varios lugares al mismo tiempo. Es muy particular, nunca lo había visto", ironizo.