-"Massa es el candidato de este gobierno, y este es el peor gobierno de los 40 años de democracia".

-"Massa es el ministro de Economía de un gobierno que tiene la economía explotada".

-"No me asustan las ideas de Milei, me asustan la violencia de su discurso y sus propuestas".

-"Los que organizaron la comida de ayer, hace mucho tiempo que dejaron de ser radicales y se tratan de montar en una figura como es la de Alfonsín".

-"No vamos a acompañar a ninguno de los 2 candidatos".

-"Yo conocí al otro Massa, al que los iba a meter presos. Después se terminó aliando con ellos".

-"Cada vez veo con mayor preocupación la intolerancia que hay. Me preocupa la violencia de Milei".

-"Todo lo que hay es una puesta en escena, hay una sobreactuación de Alfonsín".