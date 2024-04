-"Firmamos algunos diputados de varios bloques a favor de la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, menos la gente de La Libertad Avanza y el PRO".

-"No me afecta ninguna de las descalificaciones de Milei a título personal, pero creo que eso demuestra una falta de vocación democrática de un Presidente. Parece no reconocer que vive en una democracia, que significa división de poderes".

-"Que nos llamen casta a nosotros es una hipocresía discursiva tremenda. Si algo tiene este Gobierno es que está lleno de casta, absolutamente lleno de casta".

-"Los anteriores gobiernos fueron tan malos que hay un nivel de tolerancia muy malo. Hoy se sostienen en eso, la gente sigue aplaudiendo y abusan de eso. Han instalado un discurso".

-"Hay episodios notorios sobre las diferencias de La Libertad Avanza en el Congreso. Nunca jamás se vió una cosa así cuando hay una disputa por los cargos; cuando hay alguna pelea es entre bloques diferentes. Nunca se vió una pelea abierta entre dos miembros del mismo bloque".

-"El bloque oficialista es un bloque pequeño, y está necesitando juntar votos y convocar para aprobar leyes que son muy importantes para el Gobierno. Si se producen divisiones entre ellos, la situación se les pinta bastante complicada".

-"Lo que observo del bloque de La Libertad Avanza es que es un bloque armado ni siquiera con alfileres, son gente que ni se conocía".