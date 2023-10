Lucas Pratto habló con Hernán Castillo y el equipo de Sacá del Medio:

-"Uno se va dando cuenta de lo que logramos en Madrid a medida que pasa el tiempo. Todos los que dejamos una huella en River, el hincha nos reconoce y se muestra agradecida siempre".

-"Con River, en el primer año, conseguí lo más importante en mi carrera a nivel deportivo".

-"Las relaciones humanas siempre son difíciles y más con personalidades como la mía y como la de Marcelo (Gallardo). El día a día nos desgastó a los dos".

-"La liga argentina me encanta pero estaría bueno que se le ponga más dinero a la estructura de nuestro fútbol y que sea un torneo de 20 equipos".

-"Todos estaban esperando que gane la selección, tenemos al mejor del mundo, y capaz de la historia. El Mundial me puso feliz y lo valore por la situación que atraviesa el país".

-"En el fútbol argentino se llega al límite de pelear un descenso por decisiones anteriores".

-"El representante es un gremio que no está muy bien visto en general, pero no se puede generalizar. La mayoría quiere el bien del jugador, pero hay representantes que no lo entienden".

-"Nosotros pensábamos en jugar al fútbol cuando éramos chicos, no en la plata y todo eso. Mi sueño era hacer un gol en Primera y codearme con los mejores".

-"Tengo el curso de DT hecho pero todavía nose que voy a hacer cuando me retire".

-"La cabeza me estaba jugando en contra en Vélez, es un club que considero mi casa pero no estaba bien de la cabeza".

-"En Vélez sentía que le debía explicaciones a todo el mundo".

-"La salida de Ricardo Gareca fue un golpe muy duro, él me enseñó las mejores cosas de mi carrera. Me partió al medio ver que había renunciado."

-"Defensa y Justicia está por buen camino. Ya conocía a Julio (Vaccari) y me dijo para qué me necesitaban. Es un club en pleno crecimiento".

-"Quería volver a disfrutar del día a día, era algo que me estaba costando bastante, y lo estoy logrando en Defensa. Me encontré con la humildad de la gente que trabaja día a día".

-"Defensa está creciendo mucho. Hoy me toca estar adentro y no puedo creer el predio que hicieron, lo comparo con el del Feyenoord de Holanda".