Con más de 42 mil casos reportados a nivel nacional en territorio bonaerense presionan al gobierno para que publique cifras certeras del brote de la enfermedad que transmiten los mosquitos aedes aegypti. El diputado del pro Martin Endere señaló que “es grave la situación que atraviesa la Provincia ante el brote de dengue y la Región Sanitaria IX no es la excepción. No hay información, no hay campañas de prevención de una enfermedad que golpea a los sectores más vulnerables. El Gobierno municipal no tiene una política sanitaria acorde al momento que estamos viviendo”.

Concretamente la solicitud de Endere exige conocer la cantidad de casos de dengue confirmados en la provincia de Buenos Aires entre el 1 de enero y el 31 de marzo pasado, además de reclamar la publicación del número de personas afectadas por la enfermedad en cada uno de los 135 municipios bonaerenses.