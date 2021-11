El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio una conferencia de prensa con la ministra de Educación, Soledad Acuña, para contar que los barbijos ya no serán obligatorios en las escuelas. Pero claro, las preguntas se refirieron al resultado electoral.

Respecto de los dichos del ex presidente Mauricio Macri, que dijo que Juntos acompañará al gobierno para una transición ordenada, como si la gestión de Alberto Fernández hubiese terminado, Larreta dijo que: "“No hay ninguna transición, tenes un gobierno elegido hasta diciembre de 2023. Todavía no vimos los proyectos del Presidente. Todo se va a dar en el Congreso, que es donde corresponde”.

En atención del festejo oficialista en la Plaza de Mayo mañana, expresó que: "Ganamos ampliamente con dos millones de votos más que el oficialismo y más de 9 millones de votos. En 2019 habíamos perdido la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y hoy la ganamos. Lo mismo en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. 13 de 24 provincias con el 42% a nivel nacional. Llevamos tres elecciones con más del 40%”, sentenció.

Además, agregó que: "El domingo ganaron todos los argentinos que expresaron que quieren un cambio y dijeron basta. Que quieren educación, trabajo, seguridad como prioridad, desarrollarse, que sus hijos vivan y progresen en la Argentina. En todas las provincias vimos esa esperanza” e insistió: “Lo que me preocupa es que uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección. Cuando salen a decir que ganaron me preocupa muchísimo porque es como que no entendieron o entendieron y nos mienten, que no van a hacer una corrección, que es lo que la gente pidió, un cambio de rumbo. Tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo. Desde los datos no hay mucho que discutir”.

Por fin analizó: "Me resulta extraño que vayan a festejar una derrota. Me preocupa porque eso supone no reconocerla y que no van a cambiar, cuando la gente le pidió a los votos que cambien el rumbo, que basta de inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que se trabaje en un plan económico. Uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. Esa es la gran preocupación, que no cambien. Me preocupa lo que viene después. La gente gritó por un cambio”, concluyó Larreta.