Una telefonista que atiende el teléfono de emergencias 911 fue puesta en licencia administrativa y probablemente será despedida luego de supuestamente colgarle el teléfono a una empleada del supermercado Tops durante el tiroteo del sábado en Buffalo, Nueva York , donde un supremacista blanco mató a 10 personas.

Latisha Rogers, subgerente de oficina en el supermercado Tops, dijo que llamó al 911 y susurró en voz baja al teléfono sobre el tirador, que ya estaba en la tienda. “Llamé al 911, pasé por todo el operador y todo, el despachador se enciende y le susurro y le dije: 'Señorita, envíe ayuda al 1275 de Jefferson, hay un tirador en la tienda'”, dijo Rogers.

“Ella procedió en un tono muy desagradable y dice: 'No puedo escucharte, ¿por qué estás susurrando? No tienes que susurrar, no pueden oírte. Así que seguí susurrando y dije 'Señora, él todavía está en la tienda, ¡todavía está disparando! ¡Temo por mi vida, por favor envíen ayuda!' Por nerviosismo, mi teléfono se me cayó de la mano, ella dijo algo que no pude entender y luego el teléfono colgó”, dijo Rogers.

En una entrevista separada con Buffalo News, Rogers dijo : “Se enojó conmigo, me colgó en la cara”. Rogers dijo que procedió a llamar a su novio, a quien le indicó que llamara al 911. “Sentí que esa señora me dejó morir ayer”, agregó.

El miércoles, el ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo que la telefonista había sido puesta en licencia administrativa y que su empleo podría terminar a fin de mes, después de haber estado en él, durante ocho años.