Una familia de Los Hornos, La Plata, fue víctima de un violento asalto a manos de delincuentes armados, el quinto desde que se mudaron a su nuevo hogar. En este caso, los asaltantes ataron y amordazaron a una mujer y escaparon con dinero en efectivo, un televisor, un teléfono celular y hasta una camioneta. "Estamos cansados de vivir con miedo", aseguró la familia.

El incidente sucedió el martes pasado en la zona de 66 entre las calles 170 y 171. "Fue a las 20:15 horas, justo cuando no estaban mi marido ni mis hijos", describió Patricia, la angustiada dueña de la vivienda. También reveló que se topó con los tres ladrones en el lavadero: "Estaban armados, encapuchados con camperas con gorros y tenían guantes. Del susto, ahí mismo grité y me hicieron callar. Más de una vez me lo pidieron", recordó.

Además, Patricia contó que los ladrones insistían en un mismo pedido: dólares. "Tuve que explicarles que ya tuve cinco robos acá, tres de ellos a mano armada y los dos restantes cuando con mi familia no estábamos. Y que por esa razón ya no tenemos ahorros.", declaró. Los asaltantes se llevaron dinero, un iPhone 7, un anillos y aros, un televisor de 32 pulgadas y una camioneta Fiat Toro modelo 2017, que después abandonaron e incendiaron.

En diálogo con el Día, la madre de la familia contó que desde el 2002 son víctimas de asaltos recurrentes en su casa. Tres de ellos fueron a mano armada y uno, en 2015, terminó con el marido de Patricia en el hospital luego de que lo golpearan y le abrieran una herida en la cabeza.

La familia sostuvo, en ese marco, que ya "cansada de la inseguridad" y se planteó irse del lugar para vivir sin miedo. Hasta el momento los delincuentes son buscados por la Policía, pero nada se supo de ellos hasta el momento ni lograron ser identificados.