El excapitán de la selección paraguaya dialogó con el equipo de Sacá del Medio y dejó varias definiciones:

-"Si Messi necesita un chófer, lo llevo yo al Mundial de Estados Unidos. Tiene que jugarlo".

-"Si yo juego contra Messi, gano yo porque tengo el control de la play, je".

-"No me gusta que en Vélez se meta gente de La Cámpora. Todo lo que tocan, hacen mal".

-"Voy a estar eternamente agradecido a Vélez. Me duele la situación que atraviesa. Tiene un plantel muy rico, con jugadores jóvenes y con algunos refuerzos puede ser competitivo".

-"(Sebastián) Méndez está haciendo lo que está a su alcance. Hay otros técnicos también que pueden estar en su lugar y son muy queridos".

-"No me sorprende que Bielsa deje afuera a Cavani y Suarez. Es su forma de ser, quiere sacar los líderes. Conmigo quiso hacer lo mismo en Vélez".

-"Creo que Cavani y Suarez le pueden seguir dando cosas a Uruguay".

-"En estas elecciones me encantaría que gane Bullrich".

-"Me gusta la política. Es saber administrar, poder ayudar a la gente y sacarla de esta situación".

-"Argentina es un país maravilloso. Me duele que se convierte a Venezuela. Los subsidios te llevan a la esclavitud. A la gente hay que enseñarle a trabajar".

-"Cuando se retire Messi el fútbol va a estar triste. Es de otro planeta".

-"Messi revolucionó EE.UU. Hoy se mira más fútbol que básquet".

-"No voy a ser Presidente de Vélez. Me voy a juntar con Gastón Aimaro para trabajar el club. Le gustaría contar conmigo. Es un hombre que no está contaminado".

-"De entrada dije que los Barros Schelotto no eran para Paraguay. No tengo nada contra ellos, pero no era momento de elegirlos".

-"Para mí, en Paraguay tiene que dirigir un DT paraguayo. Que sepa nuestra idea y jugar 4-4-2. A muchos les llama la atención el nivel de la Selección de Paraguay. Hace mucho que viene haciendo mal las cosas".

-"Los sponsors pagan millones de dólares y no hay dinero para un DT de sub 15. Después vemos dirigentes ricos. "En Paraguay no se trabaja en inferiores. No les preocupa. Se preocupan más por viajar con Conmebol".

-"Me duele ver a (Miguel) Almirón corriendo a los laterales. Llega cansado y sin fuerza al ataque".

-"Con Ramón Diaz fracasamos. El único que trabajaba era su hijo. Después vino Arce con una idea brasileña, pasó Pelusso con esquema defensivo y luego Berizzo con la Idea de Bielsa".

-"El jugador paraguayo está perdido. Pasaron varios técnicos con muchas ideas distintas. Desde 2010 que no se trabaja bien en las inferiores de Paraguay".

-"Paraguay está en un momento donde puede revolucionar el mercado".

-"Desde que yo me fui de la Selección, nunca hubo un arquero en la Selección. Muchos hablan de Villar pero era normalito".