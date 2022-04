El ex gobernador y ex senador nacional de la provincia de Tucumán, José Alperovich, declaró este miércoles ante el juzgado criminal y correccional 35 en la causa presentada por su sobrina en el año 2019, donde la joven relató que en el año 2017 había sido presuntamente abusada sexualmente por el político.

Aunque la denunciante ya había realizado una presentación en Tucumán, los fiscales Santiago Vismara, titular de la fiscalía Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, y la encargada de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, impulsaron la investigación y lograron que el expediente se unificara en la Ciudad de Buenos Aires.

“La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio pactado conmigo misma. Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía”, escribió la joven en una carta pública en 2020, donde exigía justicia.

Alperovich declaró hoy durante una hora y media a través de la plataforma Zoom y rechazó los hechos que se le imputan, de los cuales se incluye abuso sexual con acceso carnal, y además negó responder preguntas. “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”, twitteó el político argentino.

Tras la indagatoria, el juez Osvaldo Rappa deberá resolver la situación procesal del ex gobernador tucumano durante los próximos 10 días.