En septiembre de 2019, Jonathan Fabbro fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°12 a 14 años de cárcel a Jonathan por abusar sexualmente durante cinco años a su propia ahijada.

El futbolista ex River y Boca y ex jugador de la Selección paraguaya, se había fugado en México hasta que fue capturado por Interpol y llevado de vuelta a la Argentina esposado, donde lo detuvo la Policía Federal. La familia de Fabbro se había vuelto en contra de la menor, de 11 años en ese momento, representada por la querella del abogado Gastón Marano junto al doctor Juan van Autenboer. La víctima fue sometida a un amplio descrédito e incluso llegó a pedir una medida en la Justicia para que Martha Zabala, la madre del jugador, Larissa Riquelme y su tía Anabel no la expusieran. El futbolista mismo llegó a decir en su indagatoria que no podía ser que la menor no hubiera notado el tamaño de su pene, algo, según él mismo, por fuera de lo normal.

Hoy, casi tres años después, el caso se expande tras todos los trucos sucios. El pasado jueves por la mañana, la Sala III de la Cámara de Casación a cargo del magistrado Pablo Jantus, confirmó la condena de 2019 y la casó parcialmente. Ahora, Fabbro es condenado como violador: la imputación pasó de abuso gravemente ultrajante a abuso con acceso carnal en cinco hechos, uno agravado porque Fabbro estaba a cargo de la guarda de la menor. También, se lo condena por corrupción de menores, agravada por la edad, menos de 13 años, según estableció Infobae.

El Tribunal N°12 condenó a Fabbro por abuso gravemente ultrajante, según sus fundamentos de 2019. Es una escala menor a la violación, que incluye una vejación a la víctima. Marano había planteado en su recurso ante la Cámara que, efectivamente, los ataques de Fabbro, que incluían sexo oral, era un acceso carnal y debía ser condenado como tal, a lo cual la Sala 3 le dio la razón. El futbolista había sido procesado en la causa por abuso con acceso carnal, pero la valoración cambió en el tribunal de juicio.

Así, la pena se vuelve más grave ya que el ex deportista podrá recibir más años de prisión. El magistrado Jantus remitió el expediente a la Oficina de Sorteos de la Cámara Federal en Comodoro Py para que determine qué tribunal deberá calcular y dictar la nueva pena. La derrota de la defensa del futbolista fue total: la Sala III rechazó su planteo de nulidad y aceptó parcialmente el recurso de la querella.

Al día de hoy, Fabbro continúa preso en una jaula para acusados de violación en Marcos Paz. Había intentado salir de la cárcel con la excusa del coronavirus a comienzos de la pandemia, sin éxito. En 2021, la Cámara rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de su defensa en dos ocasiones.