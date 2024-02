El ex ministro de Economía y ex presidente de la AGN (2020-2023) dialogó con Fernando Carnota en Radio Continental. "No es bueno para la democracia de los argentinos las acusaciones y descalificaciones", explicó. "Sin Presupuesto no puede haber un plan económico".

"No es bueno para la democracia de los argentinos las acusaciones y descalificaciones" , aseguró.