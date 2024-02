La mañana del lunes, la ciudad de San Carlos de Bariloche se vio envuelta en una densa capa de humo debido a varios incendios forestales que afectan la región. Uno de los focos está localizado en Los Alerces, zona que suele afectar la ciudad según la dirección del viento. Además, se reportó un nuevo incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, al sur de la ciudad, lo que llevó al cierre preventivo de senderos y caminos turísticos en la zona.

El incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi se encuentra en la zona sur, donde se han desplegado dos cuadrillas que trabajan en el lugar a través de vías acuáticas. Como medida preventiva, se cerraron todas las sendas que conectan con Pampa Linda, Bahía López, y el Cerrito Lao Llao, así como el acceso al Circuito Tronador en los alrededores de Bariloche, informó por Continental Horacio Paradela, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Las autoridades del Parque informaron que el incendio se está desarrollando en la zona de Brazo Tristeza y que se están evaluando recursos para abordar la situación. Se ha suspendido el acceso al sendero a Laguna Ilon y los Césares, así como las excursiones en la zona. Además, se cerró el paso al Circuito Tronador, las sendas que conectan con Pampa Linda y el acceso al refugio López.

Durante la mañana, un helicóptero con personal técnico y operativo ha estado evaluando la situación, y se ha coordinado el trabajo con la Prefectura Naval Argentina. La zona afectada está compuesta por bosques de coihue y ciprés, con una topografía de difícil acceso.

El secretario de Protección Ciudadana del municipio, Carlos Madjinca, informó que uno de los incendios se originó debido a la presencia de una fogata en un lugar no habilitado, lo que resalta la importancia de no hacer fuego en zonas no autorizadas. Además, se está combatiendo otro foco de incendio en la zona conocida como "La Rinconada".

