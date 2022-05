La denunciante que causo conmoción la semana pasada, cuando se presentó denunciando por violencia física y violación a Sebastián Villa, se presentaría ante la Justicia para ampliar su declaración y ratificar sus dichos.

Según lo relatado por la víctima, el 21 de junio de 2021, después de una fiesta en casa del jugador con compañeros de Boca, Villa se puso violento cuando fueron a acostarse. La golpeo primero y luego "el denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación. Me abuso, en principio de frente (estando boca arriba), y termino poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire, a esto se le sumo su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravo cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso.”

Es probable que además se aporten elementos probatorios que el letrado de víctima dice tener en su poder y en abundancia, contra Villa.

El jugador tiene antecedentes en materia de violencia de género, después de haber golpeado a su ex mujer Daniela Cortes, causa que esta a punto de llegar a juicio oral.