La periodista que denuncia por violación a jugadores de Vélez dio detalles de los hechos "Sosa no me abusó, pero no me cuidó. En un momento, mientras estaba siendo abusada por Florentín y por Cufré, recuerdo que giré la cabeza hacia la cama en la que estaban Sosa y Osorio como para pedir ayuda. Sosa dormía y Osorio era como un espectador", enfatizó la joven, que pidió ser identificada por el apodo 'Luli'.