“La Ley Ómnibus es un impacto brutal para las industrias Pymes elaboradoras de biocombustibles porque desarma el marco jurídico actual, sobre el que las empresas invirtieron y sobre el que se construyeron 27 plantas. Este decreto las manda a todas a la quiebra”.

-"Hoy las Pymes no tienen las condiciones para competir en el mercado. No negamos la posibilidad de competir, pero pedimos que nos den la posibilidad de prepararnos. No se puede cambiar un marco jurídico que nos impedía competir. La ley actual las obliga a ser Pymes".

-"Esta desregulación manda a las plantas a la quiebra directamente y por eso vamos a pedirles a todos los bloques que rechacen el capítulo de biocombustibles, que se mantenga la ley actual y que nos pongamos a discutir las modificaciones que el Presidente o su gabinete crean necesarias para mejorar la estructura productiva de la Argentina. Pero no de esta manera".

-"Los diputados y senadores son rehenes con el mensaje de que si no aprueban este paquete no permiten que la Argentina avance".

“Ayer se publicó un nuevo precio que permitirá que desde el 2 de enero se pueda producir biocombustibles para el mercado local".